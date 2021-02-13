Пресняков с Красновой, Авербух с Арзамасовой и другие обсуждаемые звездные пары

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его будущая жена Алена не сразу определились со своим статусом. Молодые люди начали встречаться, но потом брали паузу и оставались друзьями. Именно это помогло им окончательно определиться с чувствами и понять, что они не могут жить друг без друга. Никита и Алена уже четыре года находятся в браке и наслаждаются друг другом. Но почему они до сих пор не завели детей? Об этом они недавно откровенно рассказали.