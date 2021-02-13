Пресняков с Красновой, Авербух с Арзамасовой и другие обсуждаемые звездные пары
Фото: Instagram Никиты Преснякова
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его будущая жена Алена не сразу определились со своим статусом. Молодые люди начали встречаться, но потом брали паузу и оставались друзьями. Именно это помогло им окончательно определиться с чувствами и понять, что они не могут жить друг без друга. Никита и Алена уже четыре года находятся в браке и наслаждаются друг другом. Но почему они до сих пор не завели детей? Об этом они недавно откровенно рассказали.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова поженились в конце прошлого года. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами. Лизе для свадьбы сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж. Жених выбрал для торжества черный пиджак, белый джемпер и бежевые брюки. Под трогательным свадебным роликом Илья и Лиза написали: «Маршрут построен!».
Фото: Instagram Анны Чиповской
Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская являются одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Ребята не рассказывают о своих отношениях в интервью, а просто демонстрируют, что у них все прекрасно.
Фото: Globallookpress / face to face
Эштон Катчер и Мила Кунис тоже редко становятся героями публикаций таблоидов и гораздо чаще показывают широкой общественности, как они сильно любят друг друга.
Фото: Globallookpress / face to face
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес являются одной из самых крепких и красивых пар шоу-бизнеса. Свадьба знаменитостей была назначена на лето 2020 года. Шикарная церемония должна была состояться в Италии, но коронавирус испортил все планы. Дженнифер и Алекс перенесли свадьбу на неопределенное время.
Фото: Instagram Павла Воли
Ляйсан Утяшева и Павел Воля недавно отметили годовщину свадьбы — видео со своего праздника каждый из них опубликовал в своем Instagram. «Удивительно, великолепно, потрясающе!», — написала Ляйсан, рассказывая о вечере. Звездная пара красиво отпраздновали годовщину свадьбы, а Ляйсан удивила поклонников роскошным образом. Для праздника Утяшева выбрала яркое красное платье-комбинацию, которое во всей красе продемонстрировало роскошную фигуру и пышные формы. Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились 25 ноября 2012 года. Супруги растят двоих детей — семилетнего сына Роберта и пятилетнюю дочь Софию.
Фото: Instagram Джастина Тимберлейка
Больше фотографий милых, крепких, красивых романтических пар знаменитостей вы можете увидеть в нашей галерее.
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Фото: instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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