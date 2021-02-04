Никита Пресняков с женой признались Ольге Бузовой, почему у них нет детей
Фото: @npresnyakov / Instagram
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков и его будущая жена Алена не сразу определились со своим статусом. Молодые люди начали встречаться, но потом брали паузу и оставались друзьями. Именно это помогло им окончательно определиться с чувствами и понять, что они не могут жить друг без друга. Никита и Алена уже четыре года находятся в браке и наслаждаются друг другом. Но почему они до сих пор не завели детей? Об этом они откровенно рассказали ведущей выпуска Ольге Бузовой. Внук Пугачевой и его избранница уже не раз говорили, что пока не созрели для того, чтобы стать родителями, и у них на первом плане карьера.
Фото: пресс-служба
Никита Пресняков занимается музыкой, продвигая собственную группу Multiverse. Несмотря на то, что звезда всячески пытается дистанцироваться от известной фамилии, именно принадлежность к именитой династии помогает ему на пути к славе. Алена тоже не сидит без дела: невестка Орбакайте пробует себя на модельном поприще, а также занимается бизнесом — пару лет назад она открыла собственный магазин одежды. В Instagram Краснова в основном выкладывает профессиональные снимки с различных фотосессий. Звездная пара утверждает, что отсутствие детей не мешает им наслаждаться семейной жизнью.
Старший внук Аллы Пугачевой женился на юной избраннице в июле 2017 года. После одном из интервью Никита Пресняков рассказывал, что долго ждал, пока Алена созреет до близких отношений, ведь, когда они познакомились, ей было всего 17 лет.
Фото и видео: @npresnyakov / Instagram, пресс-служба
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!