Никита Пресняков с женой признались Ольге Бузовой, почему у них нет детей

Никита Пресняков занимается музыкой, продвигая собственную группу Multiverse. Несмотря на то, что звезда всячески пытается дистанцироваться от известной фамилии, именно принадлежность к именитой династии помогает ему на пути к славе. Алена тоже не сидит без дела: невестка Орбакайте пробует себя на модельном поприще, а также занимается бизнесом — пару лет назад она открыла собственный магазин одежды. В Instagram Краснова в основном выкладывает профессиональные снимки с различных фотосессий. Звездная пара утверждает, что отсутствие детей не мешает им наслаждаться семейной жизнью.

Старший внук Аллы Пугачевой женился на юной избраннице в июле 2017 года. После одном из интервью Никита Пресняков рассказывал, что долго ждал, пока Алена созреет до близких отношений, ведь, когда они познакомились, ей было всего 17 лет.