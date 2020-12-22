Дженнифер Лопес передумала выходить замуж за Алекса Родригеса: «Все это меня разочаровывает»

51-летняя Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес вместе три с половиной года. Предложение руки и сердца спортсмен сделал давно, и Лопес согласилась стать его женой.

Свадьба знаменитостей была назначена на лето 2020 года. Шикарная церемония должна была состояться в Италии, но коронавирус испортил все планы. Дженнифер и Алекс перенесли свадьбу на неопределенное время. И теперь стало известно, что Лопес вообще не собирается выходить замуж за любимого. Об этом она рассказала в шоу Энди Коэна SiriusXM, отметив, что, возможно, будет всю жизнь жить с любимым вне брака, как Голди Хоун и Курт Рассел (они вместе почти 40 лет, но не женаты).

«Что для нас значит брак? Мы оба уже были женаты. И все наши разговоры сводятся к тому, что мы не торопимся», — призналась Лопес.

Певица добавила, что из-за отмененной свадьбы в Италии потеряла много денег. «Мы пытались пожениться несколько раз. Теперь это все разочаровывает меня», — призналась она.

Дженнифер Лопес уже три раза ходила к алтарю. Брак с первым мужем, официантом Охани Ноа длился всего год. Замужем за танцором Криссом Джажом Лопес продержалась меньше года — с сентября 2001 по июнь 2002 года. Третьим мужем Дженнифер стал ее давний друг Марк Энтони. Замуж за него она вышла в июне 2004 года. В браке у пары родились сын Макс и дочь Эмма. Развелись певцы в 2011-м.

Также на счету Лопес множество романов с известными мужчинами. Она встречалась с Шоном Комбсом, Беном Аффлеком, Крисом Смартом, рэпером Дрейком и другими.

Алекс Родригес 6 лет был женат на Синтии Скертис, которая родила ему дочерей Наташу и Эллу.