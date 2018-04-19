Прозрачные платья и дерзкие разрезы: звезды показали себя во всей красе на открытии ММКФ — 2018

По красной дорожке московского Театра мюзикла прошлись Мария Кожевникова, Светлана Бондарчук, Наталья Бардо, Ольга Зуева, Ирина Безрукова, Татьяна Навка, Надежда Михалкова, Марат Башаров, Альбина Джанабаева, Елена Летучая, Сати Казанова, президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, члены жюри Настасья Кински и Сами Насери и многие другие.
Одним из самых эффектных появлений на дорожке стал выход Альбины Джанабаевой. Певица приехала на фестиваль в темно-синем блестящем прозрачном платье и черном боди, подчеркнувшем все достоинства ее фигуры.
Одной из последних на фестиваль приехала Светлана Бондарчук, демонстрировавшая перед кинотеатром, в котором уже собрались все гости, свои бесконечные ноги в блестящем платье в пол с высоким разрезом и открытой спиной.
Татьяна Навка тоже выбрала платье в пол с эффектным разрезом.
Начался фестиваль со встречи Никиты Михалкова с журналистами, на которой он сделал весьма сомнительное заявление. Режиссер неоднозначно высказался по поводу прогремевшего не так давно секс-скандала в Голливуде. Он заявил, что хотел вручить специальный приз ММКФ скандальному продюсеру Харви Вайнштейну, но отказался от этой идеи из-за нашумевшей истории с секс-домогательствами. При этом Никита Сергеевич не остановился лишь на своем мнении о Харви — он высказался и насчет актрис, которые обвинили продюсера в неподобающем поведении: «Все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно. Я считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».
Что думают о заявлении президента ММКФ гостьи фестиваля, прошедшиеся по красной дорожке открытия, неизвестно. В этом году в состав жюри вошли российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссер Лян Цяо и немецкая актриса Настасья Кински. Жюри короткого метра возглавил знаменитый «таксист» Сами Насери.
В конкурсную программу вошли 15 картин, в том числе два российских. Эдуард Новиков представит фильм «Царь-птица», а финалистка шоу «Голос-6» Ян Гэ свой режиссерский дебют — картину «Ню».
Основная конкурсная программа ММКФ-2018:
«12-й человек» / Норвегия, режиссер Харальд Цварт
«Воспоминания солдата» / Республика Корея, режиссер Ким Джэхан
«Гаспар едет на свадьбу» / Франция, Бельгия, режиссер Антони Кордье
«Гнев» / Португалия, режиссер Серхио Трефо
«Год Леона» / Аргентина, режиссер Мерседес Лаборде
«Заблудшие» / Новая Зеландия, режиссер Дастин Финели
«Неаполь под пеленой» / Италия, режиссер Ферзан Оцпетек
«Офелия» / США, режиссер Клер Маккарти
«Ричард спускается в ад» / Италия, режиссер Роберта Торре
«С пеной у рта» / Латвия, режиссер Янис Нордс
«Стойкость» / Узбекистан, режиссер Рашид Маликов
«Халеф» / Турция, режиссер Мурат Дюзгюноглу
«Ночной Бог» / Казахстан, режиссер Адильхан Ержанов
«Царь-птица» / Россия, режиссер Эдуард Новиков
«Ню» / Россия, режиссер Ян Гэ
Членами жюри программы документального кино станут директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, режиссер Саулюс Бержинис. Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны фильмы из внеконкурсных программ «Спектр», «Мастера», «Две недели длиной в 50 лет», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век стран Балтии», «Брюс Ли. Человек-миф», а также специальная программа «Бергман. Известный и неизвестный», в которую вошли картины шведского режиссера Ингмара Бергмана.
ММКФ в 2018 году пройдет с 19 по 26 апреля. Открыл фестиваль фильм «Неаполь под пеленой» итальянского режиссера Ферзана Оцпетека.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface