Прозрачные платья и дерзкие разрезы: звезды показали себя во всей красе на открытии ММКФ — 2018

Начался фестиваль со встречи Никиты Михалкова с журналистами, на которой он сделал весьма сомнительное заявление. Режиссер неоднозначно высказался по поводу прогремевшего не так давно секс-скандала в Голливуде. Он заявил, что хотел вручить специальный приз ММКФ скандальному продюсеру Харви Вайнштейну, но отказался от этой идеи из-за нашумевшей истории с секс-домогательствами. При этом Никита Сергеевич не остановился лишь на своем мнении о Харви — он высказался и насчет актрис, которые обвинили продюсера в неподобающем поведении: «Все вместе выглядит как абсолютная порнография. Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно. Я считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».

Что думают о заявлении президента ММКФ гостьи фестиваля, прошедшиеся по красной дорожке открытия, неизвестно. В этом году в состав жюри вошли российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж, китайский режиссер Лян Цяо и немецкая актриса Настасья Кински. Жюри короткого метра возглавил знаменитый «таксист» Сами Насери.

В конкурсную программу вошли 15 картин, в том числе два российских. Эдуард Новиков представит фильм «Царь-птица», а финалистка шоу «Голос-6» Ян Гэ свой режиссерский дебют — картину «Ню».

Основная конкурсная программа ММКФ-2018:

«12-й человек» / Норвегия, режиссер Харальд Цварт

«Воспоминания солдата» / Республика Корея, режиссер Ким Джэхан

«Гаспар едет на свадьбу» / Франция, Бельгия, режиссер Антони Кордье

«Гнев» / Португалия, режиссер Серхио Трефо

«Год Леона» / Аргентина, режиссер Мерседес Лаборде

«Заблудшие» / Новая Зеландия, режиссер Дастин Финели

«Неаполь под пеленой» / Италия, режиссер Ферзан Оцпетек

«Офелия» / США, режиссер Клер Маккарти

«Ричард спускается в ад» / Италия, режиссер Роберта Торре

«С пеной у рта» / Латвия, режиссер Янис Нордс

«Стойкость» / Узбекистан, режиссер Рашид Маликов

«Халеф» / Турция, режиссер Мурат Дюзгюноглу

«Ночной Бог» / Казахстан, режиссер Адильхан Ержанов

«Царь-птица» / Россия, режиссер Эдуард Новиков

«Ню» / Россия, режиссер Ян Гэ

Членами жюри программы документального кино станут директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, режиссер Саулюс Бержинис. Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны фильмы из внеконкурсных программ «Спектр», «Мастера», «Две недели длиной в 50 лет», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век стран Балтии», «Брюс Ли. Человек-миф», а также специальная программа «Бергман. Известный и неизвестный», в которую вошли картины шведского режиссера Ингмара Бергмана.

ММКФ в 2018 году пройдет с 19 по 26 апреля. Открыл фестиваль фильм «Неаполь под пеленой» итальянского режиссера Ферзана Оцпетека.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru, starface