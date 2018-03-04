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Самый знаменитый «таксист» Сами Насери возглавит жюри короткого метра ММКФ-2018

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Французский актер Сами Насери - звезда культового фильма «Такси» - станет почетным гостем 40-го Московского международного кинофестиваля. Он возглавит жюри международного конкурса короткого метра, также в рамках ММКФ пройдет спецпоказ фильма «Идентификация» с его участием.

В этом году в конкурсную программу короткого метра отобраны 12 картин, две из которых представляют Россию. Победитель получит главный приз - «Золотого Святого Георгия» из рук Сами Насери. В 2017 году обладателем этой награды стал шведский режиссер Себастиан Торнгрен Вартин за фильм «Скорая помощь».

Также в рамках ММКФ состоится спецпоказ криминальной драмы «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа, где в одной из главных ролей также снялся Сами Насери. Его герой - мошенник экстра-класса, который становится наставником и вторым отцом для молодого парня, выбравшего путь порока, похоти и обмана. Однажды этот юный преступник переходит дорогу одному очень серьезному человеку. И последствия этой ошибки придётся искупать самым дорогим для него людям.

Режиссер картины Самуэль Тивьерж окончил киношколу в Ванкувере. Дебютировал в 2011 году как режиссёр короткометражного фильма «Утраченная любовь», написал сценарий, спродюсировал и сыграл главную роль в триллере «Предельно просто» (2012). Тивьерж выпустил в 2013 году свой полнометражный фильм «Девушка Мартина», в котором выступил как режиссёр, продюсер и исполнитель главной роли. Премьера фильма состоялась на фестивале в Монреале, где он был выдвинут на приз «Золотой зенит».

Напоминаем, что 40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли режиссер Анна Меликян (Россия), продюсер Паоло Дель Брокко (Италия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай).

В основной конкурс были отобраны 15 кинолент, одна из которых - «Неаполь под пеленой» - станет фильмом открытия 40-го ММКФ.

Фото: пресс-служба, globallookpress

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