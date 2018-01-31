Накануне в печать вышло большое интервью знаменитой голливудской актрисы, в котором она откровенно рассказала об изнасиловании в 16 лет, домогательствах со стороны скандально известного продюсера, а также предательстве режиссера Квентина Тарантино.

В сентябре прошлого года, когда разразился скандал вокруг имени продюсера Харви Вайнштейна, которого многие актрисы обвинили в домогательствах, 47-летняя звезда фильмов «Криминальное чтиво» и «Убить Билла» Ума Турман предпочла воздержаться от комментариев. «Мне нечего сказать вам, потому что я не ребенок, и я знаю, что когда говорю в ярости, то обычно потом жалею о неверно подобранных словах. Поэтому я жду, пока мой гнев немного стихнет» — процитировали актрису мировые СМИ. 3 февраля в издании New York Times было опубликовано большое интервью знаменитости, в котором она откровенно поделилась своей историей столкновения с харассментом. По словам Умы Турман, в 16 лет ее изнасиловал актер, с которым она познакомилась на вечеринке: «Я была тогда чрезвычайно покладистой, — вспоминает она. — Я пыталась сказать «нет», кричала, делала все, что можно. Он сказал, что дверь заперта, и я даже не попробовала ее открыть. <…> После такого становишься или еще более сговорчивой, или менее. Я стала менее».

Ума Турман

Отношения с Харви Вайнштейном, с которым актриса вместе работала над «Криминальным чтивом», были изначально исключительно деловыми и дружескими. Постоянная похвала и восхищение актерским талантом притупили сознание Турман, поэтому ее даже не сильно смутило первое появление продюсера в халате: «Я думала, что он такой специфический, что-то вроде придурковатого и эксцентричного родственника». Актриса вспомнила один из эпизодов нападения Вайнштейна на нее, произошедший в лондонском отеле Savoy: «Он толкнул меня на кровать, попытался залезть на меня, разделся. Он делал всевозможные неприятные вещи». Звезда смогла выбраться из-под продюсера, «как ящерица», а на следующий день получила от него огромный букет роз и похвалу «за отличные инстинкты». Как признается актриса, после этого эпизода Вайнштейн предпринял еще одну попытку заманить ее к себе в ловушку: «Я пригрозила ему, что если он попробует это сделать еще с кем-то, я обо всем расскажу, разрушу его карьеру, репутацию и семью. Однако, в ответ он пригрозил разрушить мою карьеру».

Кроме того, в интервью NY Times Ума Турман рассказала о сложностях в отношениях с Квентином Тарантино. Режиссер, знавший о поведении Харви Вайнштейна, неохотно выступил в защиту любимой актрисы: «Он сказал что-то вроде: «Бедный Харви, ему так хочется обладать девочками, которых ему не видать», и поговорил с ним только после моего напоминания». Как отмечает Турман, продюсер удивился обвинениям, и ему стало стыдно. На отношения Квентина Тарантино и Умы Турман повлияла автокатастрофа, произошедшая во время съемок фильма «Убить Билла». По настоянию режиссера актриса села за руль кабриолета вместо каскадера. Турман утверждает, что автомобиль не был до конца исправен, поэтому произошла авария: «Я боялась, что не смогу ходить, у меня были повреждены шея и колени». Студия Харви Вайнштейна, продюсировавшая ленту, отказалась предоставлять запись дубля с аварией, и на их сторону встал Тарантино. По признанию Турман, она несколько лет находилась «в чудовищной ссоре» с режиссером, несмотря на то, что они были вынуждены вместе появляться на важных мероприятиях и промоутировать фильм.: «Когда они ополчились на меня после аварии, я почувствовала, что я больше не коллега и не артистка, а поломанный инструмент». На сегодняшний день Квентин Тарантино отдал актрисе запись дубля для предоставления полиции. Видеозапись аварии оказалась в распоряжении издания NY Times.