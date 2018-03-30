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Подробности ММКФ-2018: Анна Меликян возглавит жюри, а финалистка шоу «Голос» представит дебютный фильм

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Анна Меликян
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На пресс-конференции 40-го Московского международного кинофестиваля были объявлены номинанты и члены жюри, которые в этом году выберут лучшие фильмы.

В жюри основного конкурса ММКФ на этот раз вошли российский режиссер Анна Меликян, итальянский продюсер Паоло Дель Брокко, американский актер Джон Сэвидж и китайский режиссер Лян Цяо. Имя пятого члена жюри жюри, пока неизвестно. В конкурсную программу вошли 15 картин, в том числе два российских. Эдуард Новиков представит фильм «Царь-птица», а финалистка шоу «Голос-6» Ян Гэ свой режиссерский дебют — картину «Ню».

Основная конкурсная программа ММКФ-2018:

«12-й человек» / Норвегия, режиссер Харальд Цварт

«Воспоминания солдата» / Республика Корея, режиссер Ким Джэхан

«Гаспар едет на свадьбу» / Франция, Бельгия, режиссер Антони Кордье

«Гнев» / Португалия, режиссер Серхио Трефо

«Год Леона» / Аргентина, режиссер Мерседес Лаборде

«Заблудшие» / Новая Зеландия, режиссер Дастин Финели

«Неаполь под пеленой» / Италия, режиссер Ферзан Оцпетек

«Офелия» / США, режиссер Клер Маккарти

«Ричард спускается в ад» / Италия, режиссер Роберта Торре

«С пеной у рта» / Латвия, режиссер Янис Нордс

«Стойкость» / Узбекистан, режиссер Рашид Маликов

«Халеф» / Турция, режиссер Мурат Дюзгюноглу

«Ночной Бог» / Казахстан, режиссер Адильхан Ержанов

«Царь-птица» / Россия, режиссер Эдуард Новиков

«Ню» / Россия, режиссер Ян Гэ

Членами жюри программы документального кино станут директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова, художественный руководитель фестиваля документального кино в Шеффилде Лиз Макинтайр, режиссер Саулюс Бержинис. Кроме того, в рамках фестиваля будут показаны фильмы из внеконкурсных программ «Спектр», «Мастера», «Две недели длиной в 50 лет», «Эйфория сопротивления», «Восемь с половиной фильмов», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Век стран Балтии», «Брюс Ли. Человек-миф», а также специальная программа «Бергман. Известный и неизвестный», в которую вошли картины шведского режиссера Ингмара Бергмана.

ММКФ в 2018 году пройдет с 19 по 26 апреля. Откроет фестиваль фильм «Неаполь под пеленой» итальянского режиссера Ферзана Оцпетека.

Фото: starface, globallookpress, instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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