Никита Михалков жестко высказался о товарном виде женщин и секс-домогательствах

На пресс-конференции перед открытием 40-го ММКФ президент фестиваля Никита Михалков заявил, что хотел вручить специальный приз скандальному продюсеру Харви Вайнштейну, но отказался от этой идеи из-за нашумевшей истории с секс-домогательствами. При этом Никита Сергеевич не остановился лишь на своем мнении о Харви — он высказался и насчет актрис, которые обвинили продюсера в неподобающем поведении.

«Все вместе выглядит как абсолютная порнография, — отметил Михалков. — Когда женщина, которая делала это, когда имела товарный вид, а потом, потеряв его, сказала, чтобы о ней вспомнили, это неправильно. Я считаю, что женщина должна быть женщиной, мужчина — мужчиной, а если она это не делает, то становится дурным мужчиной».