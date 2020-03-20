Принц Гарри и еще 6 членов королевских семей, отказавшихся от своих привилегий ради любви

Рыжеволосый весельчак и любитель шумных вечеринок принц Гарри остепенился и стал примерным семьянином. Внук королевы Великобритании Елизаветы II женился на американской актрисе Меган Маркл, которая родила ему сына Арчи. Принц считался самым обаятельным представителем британской королевской семьи, членом которой недавно перестал быть...

В начале года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета она выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий. Вскоре Гарри и Меган переехали в родную для Маркл Канаду, а в Великобританию теперь будут прилетать по собственному желанию или по просьбе Елизаветы II.

«Когда мы с Меган поженились, то были полны энергии и надежд. Мы были готовы служить стране. Поэтому, мне очень грустно, что все так получилось. Мое решение о том, что я и моя жена отходим от королевских дел, далось мне нелегко. Это были долгие месяцы переговоров после стольких непростых лет. Я знаю, что не всегда поступал правильно, но в этом случае другого выбора просто не было», — заявил Гарри.

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