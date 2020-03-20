Принц Гарри и еще 6 членов королевских семей, отказавшихся от своих привилегий ради любви
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Фото: Global Look Press / I-Images
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty
Рыжеволосый весельчак и любитель шумных вечеринок принц Гарри остепенился и стал примерным семьянином. Внук королевы Великобритании Елизаветы II женился на американской актрисе Меган Маркл, которая родила ему сына Арчи. Принц считался самым обаятельным представителем британской королевской семьи, членом которой недавно перестал быть...
В начале года Меган и Гарри объявили о своем решении отказаться от королевских привилегий и жить самостоятельной и финансово независимой жизнью. «Мегзит», как назвали «побег» герцога и герцогини из-под крыла династии, стал неприятным сюрпризом для королевы. После семейного совета она выразила поддержку внуку, но отметила, что она предпочла бы другой ход событий. Вскоре Гарри и Меган переехали в родную для Маркл Канаду, а в Великобританию теперь будут прилетать по собственному желанию или по просьбе Елизаветы II.
«Когда мы с Меган поженились, то были полны энергии и надежд. Мы были готовы служить стране. Поэтому, мне очень грустно, что все так получилось. Мое решение о том, что я и моя жена отходим от королевских дел, далось мне нелегко. Это были долгие месяцы переговоров после стольких непростых лет. Я знаю, что не всегда поступал правильно, но в этом случае другого выбора просто не было», — заявил Гарри.
Король Великобритании Эдуард VIII и Уоллис Симпсон
Фото: DPA
Король Великобритании Эдуард VIII наследовал престол в январе 1936 года после смерти своего отца, короля Георга V. Правда, вступать в свои новые права и править страной он не собирался. На тот момент Эдуард уже был влюблен в дважды разведенную американку из высшего общества Уоллис Симпсон. Правительство Великобритании не давало согласия на брак короля с женщиной с сомнительной репутацией. Тогда Эдуард, не раздумывая, отрекся от престола и заявил, что любовь для него важнее: «Я нашел невозможным исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую люблю».
Принцесса Норвежская Марта Луиза и Ари Бен
Фото: Global Look Press / imago stock_people
Дочь норвежского короля Харальда V и королевы Норвегии Сони Марта Луиза всегда отличалась своенравным характером и необычными увлечениями, так что и супруга она выбрала себе необычного. Избранником старшей сестры нынешнего норвежского кронпринца Хокона стал скандальный писатель Ари Бен, увлекающийся татуировками, эзотерическими практиками, известный эпатажными выходками. Марта Луиза вышла замуж в 2002 году, отказалась от претензий на трон и ежемесячного содержания. Принцесса родила мужу троих дочерей, посвятила себя счастливой семейной жизни и собственному бизнесу. Неожиданно для многих в 2017 году пара решила развестись, снова удивив общественность — их развод стал первым в истории современной королевской семьи Норвегии.
Принц Луи Люксембургский и Тесси Антони
Фото: Eastnews
Cын герцога Люксембурга Анри и герцогини Марии-Терезы принц Луи в 19 лет познакомился с сержантом Тесси Антони во время посещения солдат люксембургской армии в Югославии. Девушка ответила молодому наследнику престола взаимностью, роман развивался стремительно, так что буквально спустя месяцев после знакомства она решили пожениться. Луи отказался от прав на люксембургский престол, но сохранил титул. Тесси родила двоих сыновей, которым были пожалованы титулы принцев Нассау. В 2017 году после одиннадцати лет брака супруги объявили о разводе.
Принцесса Аяко и Кей Мория
Фото: Eastnews
В 2018 году принцесса Японии доказала, что любовь и женское счастье могут быть гораздо важнее титула и короны. Двоюродная племянница императора Японии Акихито Аяко вышла замуж за сотрудника судоходной компании Кея Мория после двух лет отношений и, по закону страны, отреклась от королевского титула. Матери влюбленных давно дружат, так что семьи Аяко и Кея не были против их романа и свадьбы.
Принцесса Саяко и Есики Курода
Фото: Eastnews
Дочь императора Японии Акихито и императрицы Митико принцесса Саяко предпочла самостоятельную жизнь, право выбирать карьеру и супруга всем почестям, положенным императорской дочери. Саяко вышла замуж за друга своего старшего брата, принца Акисино, городского дизайнера Есики Куроду. В соответствии с Законом Императорского Дома 1947 года, лишающего женщин императорской семьи в случае замужества с человеком, не имеющим знатного происхождения, их положения и официального членства в Императорском Доме, она официально перестала быть принцессой.
Принц Нидерландов Фризо Оранско-Нассауский и Мейбл Виссе-Смит
Фото: DPA
Брат правящего короля Нидерландов Виллема-Александра принц Фризо не устоял перед женщиной с сомнительной репутацией, бизнесвумен Мейбл Виссе-Смит. Дело в том, что до встречи с принцем Мейбл встречалась с ... «крестным отцом» крупнейшего в стране наркокартеля Класом Брейнсмом, убитым в 1991 году. Конечно, королевская семья такой союз не одобрила, но влюбленных это не остановило. Фризо и Мейбл поженились в 2004 году и воспитывали двоих дочерей до трагедии, случившейся в 2012 году, когда экс-принц попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте. Он провел в коме несколько месяцев и скончался в августе 2013 года.
Фото: globallookpress, dpa, eastnews, getty
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