Мега Маркл впервые после «мегзита» прилетела в Лондон и вышла в свет в платье от Виктории Бэкхем

5 марта Гарри и Меган побывали на церемонии награждения Endeavour Fund Awards, проходившей в резиденции лорд-мэра Лондона, сообщает издание Daily Mail.

На публике Меган выглядела счастливой и все время улыбалась. Для выхода в свет герцогиня выбрала элегантное строгое платье бирюзового цвета от Виктории Бэкхем, темно-синие туфли на высоком каблуке и в тон к ним клатч.

На мероприятии Меган Маркл отметила, что ей приятно вернуться в Лондон после перерыва.