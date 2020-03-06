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Мега Маркл впервые после «мегзита» прилетела в Лондон и вышла в свет в платье от Виктории Бэкхем

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: Stephen Lock/ Global Look press

Герцогиня Сассекская не была в столице Великобритании около двух месяцев. Меган и Гарри принимают участие в последних для себя обязательных мероприятиях как представители королевской династии, после чего они станут полностью независимыми и окончательно «осядут» в Канаде.

Меган Маркл впервые прилетела в Лондон после так называемого «мегзита». Герцогиня последнее время находилась в Канаде с сыном. Теперь 38-летняя супруга принца Гарри прибыла в Лондон, чтобы принять выйти в свет.

5 марта Гарри и Меган побывали на церемонии награждения Endeavour Fund Awards, проходившей в резиденции лорд-мэра Лондона, сообщает издание Daily Mail.

На публике Меган выглядела счастливой и все время улыбалась. Для выхода в свет герцогиня выбрала элегантное строгое платье бирюзового цвета от Виктории Бэкхем, темно-синие туфли на высоком каблуке и в тон к ним клатч.

На мероприятии Меган Маркл отметила, что ей приятно вернуться в Лондон после перерыва.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Stephen Lock/ Global lLook press

9 марта герцог и герцогиня Сассекские посетят службу в честь Дня содружества наций. Инсайдеры сообщают, что Елизавета II попросила внука с женой присоединиться к семье в дань традиции.

Окончательно королевские полномочия Гарри и Меган сложат 31 марта. После чего не будут присутствовать на публичных мероприятиях, если сами того не захотят. Также после обозначенной даты они перейдут на самостоятельное финансовое обеспечение. После окончательного переезда в Канаду Меган и Гарри будут приезжать в Лондон, когда самим понадобится или по просьбе Елизаветы II.

После «бегства» из Лондона Меган задумалась над возобновлением карьеры актрисы. Она уже заключила контракт со студией Disney на озвучивание мультфильмов. Также она намекнула на то, что не прочь бы вернуться в кино, но многие смотрят на это скептически. Герцогиня Сассекская продолжает заниматься благотворительностью и сотрудничать с модными брендами.

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Фото: Stephen Lock, Paul Marriott via www.imago-imag, ALPR/AdMedia/Global Look press

Видео: The Royal Family Channel

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