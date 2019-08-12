29-летняя японская принцесса Аяко, отказавшаяся от титула, ждет первенца

Ради свадьбы с любимым Аяко отреклась от престола, хотя она и не была первой в очереди на него. В отличие от женщин, японцы королевских кровей после свадьбы с простолюдинками привилегий не лишаются. Молодые жены тоже становятся обладательницами королевских титулов.

Отказавшись от претензий на престол, Аяко получила миллион долларов в качестве компенсации. Свадьба Аяко и Кея прошла в сочетании древней и современной традиций: по обычаю, жених с невестой выпили саке из трех, но одновременно обменялись обручальными кольцами в соответствии с европейской традицией.

Аяко стала восьмой экс-принцессой. В 2014 году ее старшая сестра - принцесса Норико вышла замуж за сына священника. А в 2018 году назад 25-летняя принцесса Мако старшая родная внучка императора Акихито отказалась от титула ради любимого, с которым училась на одном курсе. Их свадьба пройдет в 2020 году.

В японской императорской семье осталось 17 человек, 12 из которых женщины. 12-летний принц Хисахито, брат Мако, вскоре станет официальным наследником престола.