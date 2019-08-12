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29-летняя японская принцесса Аяко, отказавшаяся от титула, ждет первенца

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Свадьба Аяко и Кея

Фото: Getty Images
Племянница императора Японии лишилась привилегий, выйдя замуж за простолюдина.

В октябре 2018 года 28-летняя принцесса Аяко отказалась от своего титула, пожелав выйти замуж за мужчину не королевских кровей – 32-летнего Кея Морию. Он работает в судоходной компании. Теперь стало известно, что пара ждет своего первенца. Малыш появится на свет уже через несколько месяцев.

Свадьба Аяко и Кея Морию

Ради свадьбы с любимым Аяко отреклась от престола, хотя она и не была первой в очереди на него. В отличие от женщин, японцы королевских кровей после свадьбы с простолюдинками привилегий не лишаются. Молодые жены тоже становятся обладательницами королевских титулов.

Отказавшись от претензий на престол, Аяко получила миллион долларов в качестве компенсации. Свадьба Аяко и Кея прошла в сочетании древней и современной традиций: по обычаю, жених с невестой выпили саке из трех, но одновременно обменялись обручальными кольцами в соответствии с европейской традицией.

Аяко стала восьмой экс-принцессой. В 2014 году ее старшая сестра - принцесса Норико вышла замуж за сына священника. А в 2018 году назад 25-летняя принцесса Мако старшая родная внучка императора Акихито отказалась от титула ради любимого, с которым училась на одном курсе. Их свадьба пройдет в 2020 году.

В японской императорской семье осталось 17 человек, 12 из которых женщины. 12-летний принц Хисахито, брат Мако, вскоре станет официальным наследником престола.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Getty Images

Видео: youtube.com/ The Star Online

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