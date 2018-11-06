Овечкин с Шубской, Градский с Коташенко и еще 6 пар, в которых женщины намного красивее мужчин

Александр Овечкин и Анастасия Шубская
В конце лета Александр Овечкин и Анастасия Шубская впервые стали родителями — жена хоккеиста родила сына в одной из клиник США. Супругов можно назвать одной их самых эффектных и необычных звездных пар: Настя похожа на красавицу-принцессу, а Александр на того, от кого в сказках принцесс и красавиц обычно спасают. Ради успешной карьеры в спорте Овечкин не жалел ничего, в том числе своего лица, и теперь без смущения демонстрирует всем сломанный нос и выбитый зуб. Кроме того, хоккеист не любит стильные стрижки и носит бороду. В общем, очень брутальный мужчина.
Александр Градский и Марина Коташенко
В конце октября 69-летний Александр Градский стал отцом в четвертый раз — гражданская супруга артиста Марина Коташенко родила сына. Вместе они вот уже пятнадцать лет, однако официально свои отношения пока так и не оформили. Смотрится эта пара довольно эффектно: Градский не слишком беспокоится о своей внешности, носит мешковатую черную одежду и очки с толстыми стеклами, в то время как хрупкая белокурая красавица Коташенко выглядит как супермодель или победительница конкурсов красоты.
Хафтор Бьернссон и Келси Хенсон
В середине октября звезда «Игры престолов» Хафтор Бьернссон, которого называют самым сильным мужчиной в мире, женился на миниатюрной модели Келси Хенсон. Трогательные и очень нежные свадебные фотографии молодожены опубликовал в Instagram. Некоторые поклонники однако раскритиковали пару и заявили, что вместе Бьернссон и Хенсон выглядят, по крайней мере, странно.
Николай и Галина Валуевы
В России есть свой Хафтор Бьернссон — бывший боксер, выступавший в тяжелой весовой категории, и политический деятель Николай Валуев. По сравнению с любым среднестатистическим человеком он выглядит как настоящий великан, а рядом со своей миниатюрной супругой Галиной и вовсе похож на огромную гору. Брутального и при этом очень милого Николая Валуева красавцем не назовешь, но в присутствии жены он буквально расцветает и хорошеет на глазах.
Константин Меладзе и Вера Брежнева
Экс-солистка группы «ВИА Гра», постоянная участница рейтингов самых сексуальных женщин страны, одна из самых привлекательных блондинок шоу-бизнеса Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе похожи на главную школьную красавицу и застенчивого отличника. В отличие от своего младшего брата, видного и раскрепощенного Валерия, Константин более застенчивый и замкнутый, носит очки и любит одеваться как можно более неприметно. В недавнем интервью в эфире ток-шоу «Сегодня вечером» продюсер признался, что знакомство с яркой, открытой и уверенной в себе Верой его сильно изменило: «С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям. До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу».
Князь Альбер и Шарлин Уиттсток
Князь Монако Альбер II всегда любил красивых женщин и славился своими многочисленными романами. В 2011 году он женился на эффектной блондинке с фарфоровой кожей Шарлин Уиттсток. Конечно, таблоиды не упустили возможность позлословить о том, что бедная княгиня Шарлен стала женой престарелого лысеющего ловеласа с отчетливо наметившимся животом. Альбера II красавцем, может, и не назовешь, но ведь внешность не главное, правда?
Сергей Шнуров и Ольга Абрамова
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров встречался с актрисой Оксаной Акиньшиной, недавно развелся с женой Матильдой и почти сразу женился на девушке по имени Ольга. Все дамы музыканта — красивые, стройные, эффектные, стильные. Сам музыкант вот уже много лет поддерживает образ неотесанного мужика с несвежей щетиной, пропахшего табаком и злоупотребляющего крепкими напитками. В целом, Сергей очень даже привлекательный и харизматичный мужчина, но стальной пресс и свежий цвет лица — это явно не про него.
Марк Энтони и Шеннон де Лима
Субтильный певец небольшого роста Марк Энтони не похож на прекрасного принца из девичьих грез, зато рядом с ним всегда женщины, о которых грезят мужчины во всем мире. Он был женат на обладательнице титула «Мисс Вселенная» Даянаре Торрес, на одной из самых сексуальных певиц Дженнифер Лопес и модели Шеннон Де Лиме, с которой развелся пару лет назад. После развода с третьей супругой артист устроил себе затянувшийся мальчшник и начал менять моделей как перчатки.
Фото: getty, stafrase, globallookpress, eastnews, instagram