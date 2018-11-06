Овечкин с Шубской, Градский с Коташенко и еще 6 пар, в которых женщины намного красивее мужчин

Экс-солистка группы «ВИА Гра», постоянная участница рейтингов самых сексуальных женщин страны, одна из самых привлекательных блондинок шоу-бизнеса Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе похожи на главную школьную красавицу и застенчивого отличника. В отличие от своего младшего брата, видного и раскрепощенного Валерия, Константин более застенчивый и замкнутый, носит очки и любит одеваться как можно более неприметно. В недавнем интервью в эфире ток-шоу «Сегодня вечером» продюсер признался, что знакомство с яркой, открытой и уверенной в себе Верой его сильно изменило: «С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям. До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу».

Князь Альбер и Шарлин Уиттсток