Звезда «Игры престолов» и самый сильный мужчина в мире Хафтор Бьернссон женился на миниатюрной девушке

Звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон женился на своей миниатюрной возлюбленной Келси Хенсон. Радостную новость актер и бодибилдер, известный по роли Григора «Горы» Клигана в суперпопулярной фэнтези-драме, сообщил в своем Instagram, выложив милое черно-белое фото с торжества.

«С большим удовольствием я теперь могу назвать Келси Морган Хенсон моей женой! Я буду держать эту прекрасную женщину за руку и в горе, и в радости до конца наших дней», — трогательно подписал снимок Хафтор. Келси вторила новоиспеченному супругу в своем микроблоге: «Я люблю тебя сейчас и буду любить всегда. Обещаю быть рядом с тобой, как бы жизнь нас ни испытывала».