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Звезда «Игры престолов» и самый сильный мужчина в мире Хафтор Бьернссон женился на миниатюрной девушке

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Келси Хенсон и Хафтор Бьернссон

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29-летний актер и бодибилдер Хафтор Бьернсон и его ровесница, канадская фитнес-модель Келси Хенсон стали мужем и женой.

Звезда сериала «Игра престолов» Хафтор Бьернссон женился на своей миниатюрной возлюбленной Келси Хенсон. Радостную новость актер и бодибилдер, известный по роли Григора «Горы» Клигана в суперпопулярной фэнтези-драме, сообщил в своем Instagram, выложив милое черно-белое фото с торжества.

«С большим удовольствием я теперь могу назвать Келси Морган Хенсон моей женой! Я буду держать эту прекрасную женщину за руку и в горе, и в радости до конца наших дней», — трогательно подписал снимок Хафтор. Келси вторила новоиспеченному супругу в своем микроблоге: «Я люблю тебя сейчас и буду любить всегда. Обещаю быть рядом с тобой, как бы жизнь нас ни испытывала».

Келли и Хафтор познакомились в прошлом году в баре, где девушка работала официанткой. По словам молодоженов, это была любовь с первого взгляда, даже несмотря на значительную разницу в росте — почти полметра.

Но фолловеры не спешат радоваться за пару: многие недоумевают, как же влюбленные проводят вместе страстные ночи и девушка при этом умудряется избежать проблем со здоровьем. А некоторые недоброжелатели даже обвиняют Бьернссона… в насилии. Как бы там ни было, на совместных снимках актер и его избранница выглядят очень счастливыми.

Фото и видео: Instagram

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