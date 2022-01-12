От Жоржа Милославского до Курта Айсмана: вспоминаем самые яркие роли Леонида Куравлева
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Фото: Кадр фильма
Леонида Куравлева можно назвать рекордсменом по количеству киноролей: он сыграл более чем в 200 фильмах, многие картины озвучил. Пик карьеры народного артиста пришелся на 1970-1980-е годы, но были у него выдающиеся проекты и до этого — дебют Куравлева в кино состоялся в 1958-м в фильме «Сегодня увольнения не будет».
В последние годы жизни актер исчез из поля зрения поклонников. В 2012 году умерла главная женщина в жизни Куравлева супруга Нина. Они познакомились на катке, когда будущей звезде советского кино было всего 16 лет, а его любимой — лишь 13. Они прожили в браке 52 года, и после ухода любимой из жизни актер замкнулся в себе, стал вести затворнический образ жизни и завязал с кино.
Теперь же приходят тревожные новости о состоянии здоровья артиста и подробности того, как он жил последний год в доме престарелых.
Но не будем о грустном, вспомним самые яркие роли Леонида Куравлева, а они у него все были блестящими, от комических до драматических, и пересмотрим еще раз фильмы с его участием.
«Когда деревья были большими»
1961 год
Фото: Кадр фильма
Главную роль в драме Льва Кулиджанова исполнил Юрий Никулин. Он воплотил на экране образ опустившегося после смерти жены Кузьмы Иорданова. Безработный и пьянствующий герой Никулина не видит смысла в жизни, но однажды узнает об осиротевшей девушке Наташе, оставшейся во время войны без родителей. И Иорданов решается на обман, представляется выжившим отцом девушки, чтобы обрести родственную душу.
Леонид Куравлев сыграл в фильме «Когда деревья были большими» трудолюбивого жениха Наташи Леньку.
«Вий»
1967 год
Фото: Kinopoisk.ru
Экранизация одноименного и самого жуткого произведения Николая Гоголя. Леонид Куравлев сыграл студента-философа Хому Брута, который обязан провести у гроба покойной панночки (ее сыграла Наталья Варлей) три ночи. И с заходом солнца начинается чертовщина, укрепляющая слухи о том, что молодая усопшая была ведьмой.
«Золотой теленок»
1968 год
Фото: Кадр фильма
Главную роль Остапа Бендера в фильме Михаила Швейцера исполнил Сергей Юрский, а Леонида Куравлева утвердили на роль Шуры Балаганова. Персонаж Куравлева — один из главных героев романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», он жулик и мелкий воришка, «молочный брат» Остапа Бендера и его напарник в афере по отъему денег у подпольного миллионера Корейко.
«Начало»
1970 год
Фото: Кадр фильма
Мелодрама Глеба Панфилова, главную роль в которой исполнила его жена Инна Чурикова, рассказывает о провинциалке, мечтающей стать актрисой. Невзрачная, но талантливая девушка самозабвенно играет Бабу-ягу в городском клубе, где ее и замечает режиссер, намеренный снять фильм про Жанну д'Арк. Сбывается мечта: ее приглашают на главную роль, у нее начинается совсем другая жизнь, полная настоящих творческих мук и озарений.
Куравлев исполнил роль Аркадия, забитого женой молодого мужчины, в которого влюбляется главная героиня фильма Паша. Она нашла в нем то, что так долго искала, а он, в какой-то момент упав в омут ее любви, жестоко предает неопытную девушку...
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
1972 год
Фото: Кадр фильма
Экранизация романа Даниэля Дефо. Леонид Куравлев сыграл роль путешественника, прожившего на необитаемом острове 28 лет.
«Семнадцать мгновений весны»
1973 год
Фото: Кадр фильма
Татьяна Лиознова собрала в своем легендарном мини-сериале «Семнадцать мгновений весны» невероятно звездный состав: Вячеслав Тихонов, Леонид Броневой, Екатерина Градова, Ростислав Плятт, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев, Отто Мелис.
Леонид Куравлев сыграл в фильме роль Курта Айсмана, приближенного Мюллера. Айсман работал со Штирлицем в Испании в 1937 году и поэтому отказался вести его дело в начале 1945-го.
«Иван Васильевич меняет профессию»
1973 год
Фото: Кадр фильма
Роль находчивого домушника Жоржа Милославского является в карьере Куравлева, пожалуй, самой любимой и узнаваемой зрителями. Цитаты героев знаменитой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич» стали крылатыми, а песню «Вдруг как в сказке скрипнула дверь», которую поет Милославский, зрители знают наизусть.
«Афоня»
1975 год
Фото: Кадр фильма
В знаменитом фильме Георгия Данелии Куравлев сыграл роль веселого и беззаботного слесаря-сантехника Афанасия Борщова. Он не стыдится халтурить, выпивать, ухлестывать за девушками. Так он и живет день за днем, от одного товарищеского суда до другого, но однажды знакомится с юной Катей Снегиревой, влюбляющейся в непутевого Афоню.
«Дамы приглашают кавалеров»
1980 год
Фото: Кадр фильма
Комедия рассказывает о старой деве в исполнении Марины Нееловой, которая, устав ждать принца и любви, решает действовать сама. Аня Позднякова берет отпуск и отправляется на море, чтобы под лучами палящего солнца встретить того самого...
Но на пути провинциалки возникают персонажи из анекдотов. И один из них — Саня Свинцов в исполнении Куравлева. И за него, невзрачного и плюгавого, героиня фильма решает выйти замуж, потому что отпуск подходит к концу. Но вовремя одумывается и сбегает от жениха.
«ТАСС уполномочен заявить…»
1984 год
Фото: Кадр фильма
Мини-сериал Владимира Фокина рассказывает о советских разведчиках, которым необходимо выявить агента ЦРУ в Москве, работающего в учреждении, куда стекается вся информация по «африканскому узлу». От оперативности разведчиков зависят судьбы не только отдельных людей, но и целого государства — африканской Нагонии...
Леонид Куравлев в фильме исполнил роль инженера Андрея Зотова, контролирующего поставки из СССР в Hагонию.
«Самая обаятельная и привлекательная»
1985 год
Фото: Кадр фильма
Комедию Геральда Бежанова с Ириной Муравьевой в главной роли знают все. Леониду Куравлеву в фильме досталась роль инженера Миши Дятлова, мечтающего в командировке отдохнуть от жены и детей и развлечься по полной.
«Сибирский цирюльник»
1998 год
Фото: Кадр фильма
В любовной драме Никиты Михалкова с Джулией Ормонд и Олегом Меньшиковым в главных ролях Леонид Куравлев сыграл эпизодического персонажа — сержанта Букина.
«Турецкий гамбит»
2005 год
Фото: Кадр фильма
Последним рейтинговым фильмом в карьере Леонида Куравлева стал военный стилизованный боевик Джаника Файзиева «Турецкий гамбит». Здесь народный артист РСФСР сыграл роль майора.
А какие ваши любимые фильмы с участием Леонида Куравлева? Напишите в комментариях.
Фото: Pravda Komsomolskaya, Natalya Loginova/ Global Look press, Starface, кадры фильмов, kinopoisk.ru, кадры видео youtube-канала «Ранок з Iнтером»