От Жоржа Милославского до Курта Айсмана: вспоминаем самые яркие роли Леонида Куравлева

Леонида Куравлева можно назвать рекордсменом по количеству киноролей: он сыграл более чем в 200 фильмах, многие картины озвучил. Пик карьеры народного артиста пришелся на 1970-1980-е годы, но были у него выдающиеся проекты и до этого — дебют Куравлева в кино состоялся в 1958-м в фильме «Сегодня увольнения не будет».

В последние годы жизни актер исчез из поля зрения поклонников. В 2012 году умерла главная женщина в жизни Куравлева супруга Нина. Они познакомились на катке, когда будущей звезде советского кино было всего 16 лет, а его любимой — лишь 13. Они прожили в браке 52 года, и после ухода любимой из жизни актер замкнулся в себе, стал вести затворнический образ жизни и завязал с кино.

Теперь же приходят тревожные новости о состоянии здоровья артиста и подробности того, как он жил последний год в доме престарелых.

Но не будем о грустном, вспомним самые яркие роли Леонида Куравлева, а они у него все были блестящими, от комических до драматических, и пересмотрим еще раз фильмы с его участием.

«Когда деревья были большими»

1961 год