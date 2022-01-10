Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев попал в реанимацию

Леонид Вячеславович подключен к кислороду, у него поражены легкие, актер находится под круглосуточным наблюдением медиков. «Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — поделился со StarHit источник в больнице.

Звезда фильмов «Афоня» и «Самая обаятельная и привлекательная» давно жаловался на здоровье, страдал от гипертонии. Пожилой актер проживает вместе с дочерью Екатериной, именно она и ее брат Василий, сейчас находятся на связи с врачами.

Близкие актера говорят, что он чувствует себя плохо с момента, как умерла его жена. Артист не смог справиться с потерей любимой женщины, с которой прожил в браке более 50 лет. После ее смерти в 2012 году он стал затворником, практически не появлялся на публике, перестал сниматься.