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Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев попал в реанимацию

85-летний исполнитель роли Жоржа Милославского Леонид Куравлев госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимацию. У актера начались осложнения из-за коронавируса.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Леонид Куравлев

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

В больницу звезда советского кино попал еще на кануне Рождества 6 января. Куравлев испытывал проблемы с дыханием, а текст на Covid-19 показал положительный результат. В данный момент состояние актера ухудшилось, его перевели в реанимацию, врачи оценивают состояние 85-летнего артиста как тяжелое.

Леонид Вячеславович подключен к кислороду, у него поражены легкие, актер находится под круглосуточным наблюдением медиков. «Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — поделился со StarHit источник в больнице.

Звезда фильмов «Афоня» и «Самая обаятельная и привлекательная» давно жаловался на здоровье, страдал от гипертонии. Пожилой актер проживает вместе с дочерью Екатериной, именно она и ее брат Василий, сейчас находятся на связи с врачами.

Близкие актера говорят, что он чувствует себя плохо с момента, как умерла его жена. Артист не смог справиться с потерей любимой женщины, с которой прожил в браке более 50 лет. После ее смерти в 2012 году он стал затворником, практически не появлялся на публике, перестал сниматься.

Фото: GlobalLookPress

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