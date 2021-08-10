Инна Чурикова поддержала Олега Меньшикова в конфликте с увольнением актеров: «Он не монстр»

Чурикова призналась, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить такое количество профессионалов. А на тот факт, что в основном были уволены маститые актеры тетра, специалисты старше 40-летнего возраста, заметила, что талант не исчезает с возрастом и «иногда пожилой человек моложе молодого».

Напомним, что о массовом увольнении актеров стало известно в конце июля: без работы остались десятки людей. «Когда Олег Меньшиков только занял пост художественного руководителя, мы думали, что сейчас начнется обновление. Мы будем плодотворно работать, начнем много играть. Труппа верила в этого человека, тем более что он прекрасный артист. Имя, публика, касса… Но случилось по-другому», — делилась актриса Галина Власова. Со временем выяснилось, что кроме увольнения, эти актеры давно были понижены в категории.