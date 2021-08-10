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Инна Чурикова поддержала Олега Меньшикова в конфликте с увольнением актеров: «Он не монстр»

Несколько недель не умолкает конфликт, связанный с увольнением 18 артистов в Театре имени Ермоловой, художественным руководителем которого не так давно стал Олег Меньшиков. Легендарная 77-летняя актриса не углублялась в суть проблемы, но на основе большого жизненного и профессионального опыта высказала мнение о сложившейся ситуации.
Инна Чурикова поддержала Олега Меньшикова в конфликте с увольнением актеров: «Он не монстр»

Причиной массового сокращения руководство театра назвало оптимизацию ресурсов на фоне пандемии. Актриса честно поделилась с журналистами Teleprogramma.pro: «К сожалению, я не в курсе подробностей той ситуации, которая произошла в Театре Ермоловой. А что касается оптимизации ресурсов на фоне пандемии, то могу сказать, что в Ленкоме и в Театре Вахтангова никого не увольняют. Хотя положение везде одинаковое», — тактично пояснила она.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Инна Чурикова с супругом Глебом Панфиловым

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Но Инна Михайловна, хорошо знакомая с Меньшиковым, назвала его «умным, ироничным, талантливым» и добавила: «Мне не кажется, что Олег жестокосерден. Он не монстр, это точно. Не верится, что Олег мог так сделать», — сказала народная артистка СССР.

Чурикова призналась, что не понимает, чем было обусловлено решение Меньшикова так резко изменить репертуар и уволить такое количество профессионалов. А на тот факт, что в основном были уволены маститые актеры тетра, специалисты старше 40-летнего возраста, заметила, что талант не исчезает с возрастом и «иногда пожилой человек моложе молодого».

Напомним, что о массовом увольнении актеров стало известно в конце июля: без работы остались десятки людей. «Когда Олег Меньшиков только занял пост художественного руководителя, мы думали, что сейчас начнется обновление. Мы будем плодотворно работать, начнем много играть. Труппа верила в этого человека, тем более что он прекрасный артист. Имя, публика, касса… Но случилось по-другому», — делилась актриса Галина Власова. Со временем выяснилось, что кроме увольнения, эти актеры давно были понижены в категории.

Фото и видео: Rambler, Global Press Look

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