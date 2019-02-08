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Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни в 83-летнем возрасте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Юрский

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Звезда фильма «Любовь и голуби» скончался в своей московской квартире.

Печальную новость о смерти Сергея Юрьевича Юрского агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета, где актер долгое время работал. Оказалось, что он долго болел, но пока неизвестно, какой именно недуг стал причиной трагедии.

«Совсем недавно мы были с Аллой на его творческом вечере в Риге — он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности», — уже принес свои соболезнования родным и близким актера Максим Галкин. Ему вторит Максим Виторган: «Великий актер и человек. Великий. Спасибо Вам, Сергей Юрьевич, за интерес, веру, вдохновение, интеллект, достоинство... Спасибо за то, что есть звезда в самом возвышенном и поэтическом смысле. Светлая память...».

Сергей Юрьевич Юрский сначала играл в Большом драматическом театре имени Горького в родном Ленинграде. В 1978 году переехал в Москву, стал актером, затем режиссером Театра имени Моссовета, также играл на сцене театра «Школа современной пьесы». Юрский появился в заметных ролях в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Золотой теленок» и других шедеврах российской киноклассики.

Passion.ru соболезнует родным и близким Сергея Юрьевича.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Ekaterina Tsvetkova, Pravda Komsomolskaya / Global Look Press

Видео: Youtube.com / Москва 24

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