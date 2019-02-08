Народный артист РСФСР Сергей Юрский ушел из жизни в 83-летнем возрасте

Печальную новость о смерти Сергея Юрьевича Юрского агентству РИА «Новости» сообщили в пресс-службе театра имени Моссовета, где актер долгое время работал. Оказалось, что он долго болел, но пока неизвестно, какой именно недуг стал причиной трагедии.

«Совсем недавно мы были с Аллой на его творческом вечере в Риге — он поражал артистичностью, энергией и обаянием. Я восхищался всегда не только его работами на сцене и в кадре, но и тонким юмором, эрудицией, статью. Для меня Сергей Юрский был камертоном интеллигентности», — уже принес свои соболезнования родным и близким актера Максим Галкин. Ему вторит Максим Виторган: «Великий актер и человек. Великий. Спасибо Вам, Сергей Юрьевич, за интерес, веру, вдохновение, интеллект, достоинство... Спасибо за то, что есть звезда в самом возвышенном и поэтическом смысле. Светлая память...».