От Долиной до Преснякова: кто достоин заменить Градского в «Голосе» — выбирай

В подтверждение этого в Сети появились фото, на которых видно, что Александра Градского доставляли в студию на больничной каталке. Шокирующие кадры опубликовало издание «СтарХит». А если артисту становилось худо во время съемок, то капельницу ему ставили там же — среди декораций.

Те, кто видел маэстро в эти моменты, вспоминали, что выглядел он очень изможденным и слабым. Но перед камерами артист изо всех сил держался...

«Даже в моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки. А мы считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир», — сказал Дмитрий Нагиев перед началом выпуска «Голоса», посвященного памяти артиста.