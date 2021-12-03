От Долиной до Преснякова: кто достоин заменить Градского в «Голосе» — выбирай
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/ Global Look press
Сразу после смерти легендарного музыканта в воздухе повисли два вопроса: что станет с его детищем «Градский Холл» и кто заменит его в кресле наставника проекта «Голос»?
Пресс-служба Первого канала сделала официальное заявление: все отснятые с Градским выпуски шоу выйдут в эфир — в дань памяти великого наставника. В сообщении также говорилось, что Градский до последнего не отказывался от съемок: он не хотел подводить коллег и оставлять без присмотра свою команду.
В подтверждение этого в Сети появились фото, на которых видно, что Александра Градского доставляли в студию на больничной каталке. Шокирующие кадры опубликовало издание «СтарХит». А если артисту становилось худо во время съемок, то капельницу ему ставили там же — среди декораций.
Те, кто видел маэстро в эти моменты, вспоминали, что выглядел он очень изможденным и слабым. Но перед камерами артист изо всех сил держался...
«Даже в моменты, когда самочувствие Александра Борисовича было нестабильным, он не оставлял свою команду без поддержки. А мы считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир», — сказал Дмитрий Нагиев перед началом выпуска «Голоса», посвященного памяти артиста.
Сразу после смерти Градского стали обсуждать, кто же достоин занять его кресло в проекте «Голос». Называлось несколько известных имен — от Льва Лещенко и Ларисы Долиной до Владимира Преснякова и Даниила Градского (сын композитора также был участником проекта). Поклонники программы выдвигали разные версии, но до сих пор неясно, кто сядет на свободное теперь место.
Неизвестно также, в каком формате пройдет финал шоу. Об этом Первый канал сообщит позже.
Напомним, что Александр Градский в сентябре заразился коронавирусом. Болезнь он переносил тяжело, поражение легких достигло 70%. Тогда врачам удалось победить вирус, но болезнь подкосила здоровье уже немолодого артиста.
Несколько месяцев он пытался восстановиться после ковида, но не получилось. Как только Александр Градский понял, что с его здоровьем творится неладное, он женился на Марине Коташенко, с которой прожил 17 лет и растил маленьких сыновей.
28 ноября сердце талантливого человека остановилось. Александр Градский хотел, чтобы его похоронили рядом с родителями на Кузьминском кладбище. Но семья композитора нарушила его волю: последнее пристанище артист обрел на Ваганьковском кладбище Москвы.
А как вы считаете: кто достоин занять кресло Александра Градского в шоу? Проголосуйте
Фото и видео: Passion.ru, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Starface, Instagram, Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Mikhail Seleznev/ Global Look press, кадры шоу «голос»/ Первый канал