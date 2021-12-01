Сын Александра Градского переживает из-за того, что у его семьи могут отобрать театр отца

1 декабря в театре «Градский холл» прошла церемония прощания с великим маэстро. Сын Александра Градского от первого брака Даниил взял слово и высказал свое мнение о том, что же ждет детище его отца.

Мужчина объяснил, что по закону театр принадлежит городу, и именно этот момент зарождает сомнения Даниила в том, что их семья сможет претендовать на годами взращенное творение его отца. Как рассказал сын исполнителя хита «Как молоды мы были», композитор вложил в «Градский холл» немало личных денежных средств и даже микрофоны покупал за свой счет.