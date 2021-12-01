Сын Александра Градского переживает из-за того, что у его семьи могут отобрать театр отца
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
1 декабря в театре «Градский холл» прошла церемония прощания с великим маэстро. Сын Александра Градского от первого брака Даниил взял слово и высказал свое мнение о том, что же ждет детище его отца.
Мужчина объяснил, что по закону театр принадлежит городу, и именно этот момент зарождает сомнения Даниила в том, что их семья сможет претендовать на годами взращенное творение его отца. Как рассказал сын исполнителя хита «Как молоды мы были», композитор вложил в «Градский холл» немало личных денежных средств и даже микрофоны покупал за свой счет.
«Этот театр принадлежит городу, и у нас в стране есть такая тенденция: мы очень любим получать. А вот Александр Борисович еще очень любил отдавать. Он всегда говорил: «Дань, ты отдай больше, и ты еще больше в десять крат получишь». Он жил этим местом. Мы не знаем, что будет дальше, по всей видимости, уже принято какое-то решение. Не знаем, сможем ли мы сохранить дух этого места и эту потрясающую труппу», — заявил Даниил со сцены.
На данный момент временным художественным руководителем театра «Градский холл», некогда принадлежавшего самому Градскому, назначен композитор Алексей Рыбников.
Фото: Global Look press