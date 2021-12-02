Придется возвращать: кто оплатит крупные долги Александра Градского после его смерти

Звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, кому же из наследников придется оплачивать оставленные маэстро задолженности. «Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, Налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество. Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдёт к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога», — рассказал юрист в беседе с порталом kp.ru

Он также отметил, что не смотря на то, что сумма долга — не маленькая, для родственников музыканта, с учетом оставленного им многомиллионного наследства, выплата долга большой проблемы не составит.