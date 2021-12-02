Придется возвращать: кто оплатит крупные долги Александра Градского после его смерти
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Согласно имеющейся информации — общая сумма, которую задолжал Александр Градский Федеральной налоговой службе, составляет 523 тысячи рублей. 453 тысячи — Налог на имущество, 27 тысяч — земельный налог и 43 — транспортный налог.
Звездный адвокат Андрей Алешкин объяснил, кому же из наследников придется оплачивать оставленные маэстро задолженности. «Когда человек умирает, по закону его наследники получают не только имущество, но и долги. Если их не погасить добровольно, Налоговая подаст в суд и затем через судебных приставов средства будут списаны с банковского счета наследника. При этом погасить долг по налогам обязан тот наследник, который получает это имущество. Например, если жена оформит на себя квартиры, именно она будет платить по ним налоги. А если автомобиль, допустим, перейдёт к сыну или дочери, тогда на них и ляжет погашение транспортного налога», — рассказал юрист в беседе с порталом kp.ru
Он также отметил, что не смотря на то, что сумма долга — не маленькая, для родственников музыканта, с учетом оставленного им многомиллионного наследства, выплата долга большой проблемы не составит.
Фото: Global Look press