70 % поражения легких: Александр Градский госпитализирован с коронавирусной инфекцией
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Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press
Но бить тревогу рано — по данным «МК», Александр уже идет на поправку. Помогло интенсивное лечение и грамотно-принятые меры. Через неделю 71-летнего Градского могут выписать. Правда, коронавирусная инфекция может повести себя крайне непредсказуемо.
Совсем недавно, был объявлен состав жюри нового сезона шоу «Голос», в которой спустя длительного времени вернулся и Александр Борисович. Вместе с ним за пульты наставников сели Дима Билан, Пелагеея и Леонид Агутин.
Александр Градский является одним из основоположников русского рока. И вместе с тем, народным артистом РФ и народным артистом Приднестровском молдавской республики. Руководит театром «Градский Холл». К слову, именно пандемия серьезно ударила и по доходам Александра Градского.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press