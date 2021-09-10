70 % поражения легких: Александр Градский госпитализирован с коронавирусной инфекцией

Совсем недавно, был объявлен состав жюри нового сезона шоу «Голос», в которой спустя длительного времени вернулся и Александр Борисович. Вместе с ним за пульты наставников сели Дима Билан, Пелагеея и Леонид Агутин.

Александр Градский является одним из основоположников русского рока. И вместе с тем, народным артистом РФ и народным артистом Приднестровском молдавской республики. Руководит театром «Градский Холл». К слову, именно пандемия серьезно ударила и по доходам Александра Градского.