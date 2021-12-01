Вдова с охраной и многометровые очереди: как прошло прощание с Александром Градским
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
28 ноября стало известно, что на 73-м году жизни скончался Александр Градский — легендарный музыкант умер в больнице, в которую он попал из-за внезапно случившегося инсульта. Кончина великого композитора стала огромной утратой как для музыкальной индустрии, так и для его многочисленных поклонников.
Фанаты исполнителя с самого начала церемонии выстроились в многометровую очередь вдоль улицы Коровий Вал. Около тысячи людей пришли попрощаться с музыкантом. Многие из них являлись самыми преданными поклонниками его творчества и отдавали дань ушедшему маэстро, читая стихи из его репертуара возле входа в театр «Градский Холл», куда пришедших пускали по десять человек за раз.
Для коллег и близких Градского был выделен отдельных проход. Экс-супруга музыканта Ольга Фартышева с двумя детьми Марией и Даниилом пришли на церемонию еще до ее начала. Немного позже в сопровождении охраны прибыла вдова маэстро Марина Коташенко. Своих детей, рожденных от музыканта, девушка с собой не взяла. Родственники исполнителя хита «Как молоды мы были» друг с другом не контактировали. Марина не общалась с детьми покойного супруга и до его смерти — не стала идти на контакт и во время прощания.
Вдове маэстро процесс дался тяжело. Коташенко заняла место в первом ряду театра, с которого наблюдала за церемонией и слушала прощальные речи коллег и близких Градского. Марина не смогла сдержать слез и расплакалась. Сильно переживавшую утрату мужа девушку принялись утешать близкие. Свои соболезнования ей также принесли сидящие неподалеку певец Александр Розенбаум и композитор Алексей Рыбников.
Второй почтил память Градского не только во время диалога с его овдовевшей супругой, но и со сцены. «Есть такие слова: "Глаголом жечь сердца людей". Он своим голосом, своим талантом жег сердца людей. Его никто не слушал равнодушно, он воздействовал на самое глубинное, что есть в человеческих душах», — произнес прощальные слова композитор. Именно он временно займет должность художественного руководителя театра, которую занимал Градский.
После окончания церемонии прощания Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище.
Фото: Global Look press