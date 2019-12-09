Безнадежные трудоголики: Ивлеева, Гагарина и другие звезды, которые не позволяют себе лениться

Одна из самых успешных ведущих и блогеров современности, обладательница двух премий «ТЭФИ — 2019» Анастасия Ивлеева недавно откровенно рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы. Одна из поклонниц спросила у Ивлеевой, как дела с личной жизнью с Элджеем, на что ведущая ответила: «Меня в России практически не бывает». Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.

Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В ЗАГС с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу. Турне Насти Ивлеевой по заморским странам закончится ближе к Новому, тогда у нее появится время на общение с мужем и записи новых программ Agent Show.

Полина Гагарина