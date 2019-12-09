Безнадежные трудоголики: Ивлеева, Гагарина и другие звезды, которые не позволяют себе лениться
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Настя Ивлеева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых успешных ведущих и блогеров современности, обладательница двух премий «ТЭФИ — 2019» Анастасия Ивлеева недавно откровенно рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы. Одна из поклонниц спросила у Ивлеевой, как дела с личной жизнью с Элджеем, на что ведущая ответила: «Меня в России практически не бывает». Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.
Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В ЗАГС с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу. Турне Насти Ивлеевой по заморским странам закончится ближе к Новому, тогда у нее появится время на общение с мужем и записи новых программ Agent Show.
Полина Гагарина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Одна из самых успешных певиц России Полина Гагарина и фотограф Дмитрий Исхаков договорились о финансах заранее. Создавая семью со звездой, Дмитрий понимал, что будет зарабатывать меньше. «Это очевидно, понятно, и это нормально», — прокомментировала артистка ситуацию с доходами в шоу «А поговорить?». Чтобы избежать ссор, супруги договорились о финансах заранее. «Он с этим живет. Он знал с самого начала, что я певица. Артисты получают за свою профессию вот столько, если они востребованные, если они актуальны. А фотографы получают вот столько. И кстати очень неплохо», — пояснила Полина, которая очень много времени посвящает работе.
Ксения Собчак
Фото: Starface
Ксения Собчак не раз признавалась, что не может спокойно сидеть на месте, быть примерной женой и матерью — ей необходимо постоянно покорять новые высоты. Ксения работает ведущей мероприятий, журналисткой, ведет собственное Youtube-шоу, регулярно выходит в свет, несколько месяцев назад баллотировалась на пост президента России. Сейчас она растит сына Платона от экс-супруга Максима Виторгана и признается, что все свободное время (которого немного) старается посвящать малышу и нынешнему мужу Константину Богомолову.
Яна Рудковская
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
«Почитала на свою голову упреки, нравоучения и проклятия, и хочу ответить на ряд мифов и некоторых умозаключений) Миф 1 — муж после 15 операций с очередными болтами и сын-бедолага сутками работают, чтобы заработать мамане на Шанель) Отвечаю — я 20 лет коллекционирую одежду и аксессуары Шанель, вчера на мне были все вещи которым от 4 до 17 лет, ни одной новой) все Винтаж), но если что, я работаю 24/7, только на шоу с моим участием в качестве продюсера и сопродюсера продается 1 млн билетов в год), не говоря о других моих бизнесах и рекламных контрактах, так что если мой муж и сын будут просто ничего не делать, мы бедствовать не будем точно) Наш последний отдых был в июле месяце. Когда вся страна отдыхала, мы отработали в новогодние праздники 57 шоу, включая шоу 31 декабря. Это насчет отдыха», — откровенно рассказала Яна Рудковская, продюсирующая нескольких популярных музыкантов и занимающаяся ледовым шоу своего супруга Евгения Плющенко, в котором участвует их сын.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В прошлом году Светлана Лобода родила дочь Тильду от солиста группы Rammstein Тиллем Линдеманном. У одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса также подрастает семилетняя дочь Евангелина от экс-возлюбленного, танцора Андрея Царя. Почти сразу после появления на свет младшей дочери певица вышла из декрета, стала активно выступать и записывать новые хиты. Пока звезда отсутствовала дома, о двухмесячной малышке заботились бабушка и тетя. Но на днях Светлана напугала дочку, поскольку та… ее не узнала.
«Она увидела меня и начала плакать, потому что мамы не было неделю дома, и она меня не узнала. Я была в ужасе. Мне понадобилось 15 минут времени, чтобы дать ей понять, что «это я, твоя мамочка, просто у меня много работы», — призналась фолловерам Лобода во время прямого эфира в Instagram.
Регина Тодоренко
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Популярная ведущая Регина Тодоренко в этом году находится на пике своей популярности. За свое шоу «Регина+1» она была признана «Лучшей телеведущей» и получила премию «ТЭФИ», а журнал Glamour назвал ее «Женщиной года — 2019». Однако новость о своих баснословных заработках Регина опровергла. «Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram. На первом месте Ксении Собчак — 1 600 000 $. На втором месте — я со своими 860 000 $ Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЕМ СНЕ. Ну, погоди, Forbes) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками», — иронизирует телезвезда. При этом Регина пытается быть идеальной женой Влада Топалова и безупречной мамой их двухлетнего сына Михаила.
Лера Кудрявцева
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева не раз признавалась, что рада жить несколько месяцев в год отдельно от супруга, хоккеиста Игоря Макарова. Так они успевают соскучиться друг по другу, а Лера отдохнуть и... и много поработать так, чтобы супруг при этом не обвинял ее в трудоголизме. «В Париже был корпоратив и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену, я рассказывала о тебе, о дочке и думала в какой магазин бежать и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие)))) И вот так родился эксклюзивный подарок. Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и Папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем — мы сила. Люблю тебя. С днем рождения», — так Лера подписала трогательное видео, в котором поздравила мужа с днем рождения.
Фото: instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Pasion.ru
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