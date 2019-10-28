Настя Ивлеева рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы

Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.

Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В загс с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу.