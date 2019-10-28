Настя Ивлеева рассказала, почему почти не живет с мужем Элджеем после свадьбы
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Фото: Instagram
Известная блогер и ведущая ток-шоу Настя Ивлеева летом тайно вышла замуж за рэпера Элджея. Медовый месяц пара провела в Италии. И только там новоиспеченная жена призналась, что поменяла свой социальный статус.
Во время недавней беседы с подписчиками Настя сделала неожиданное признание. Оказывается, она почти не живет с молодым мужем. Одна из фолловеров спросила у Ивлеевой, как дела с личной жизнью с Элджеем. На что ведущая ответила: «Меня в России практически не бывает», — приводит ее слова «СтарХит».
Фото: Instagram
Сейчас Ивлеева постоянно находится на съемках нового сезона популярного трэвел-шоу «Орел и решка», а ее муж занимается записью нового альбома.
Их свадьба до сих пор не дает покоя поклонникам, ведь она прошла тайно. В шоу «Вечерний Ургант» Настя признавалась, что у нее всегда все «чётенько». В загс с Элджеем они отправились в обычной одежде, быстро расписались, станцевали медленный танец возле машины и поехали домой есть пиццу.
Турне Насти Ивлеевой по заморским странам закончится ближе к Новому, тогда у нее появится время на общение с мужем и записи новых программ Agent Show.
Фото и видео: Instagram
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