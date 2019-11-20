Регина Тодоренко рассказала правду о своих доходах: «Эта телочка в десятке самых высокооплачиваемых блогеров»

«Forbes утверждает, что эта телочка, что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Instagram. На первом месте Ксении Собчак — 1 600 000 $. На втором месте – я со своими 860 000 $ Ну, что ж, раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация», — иронизирует телезвезда.