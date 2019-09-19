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«Ты лучший муж и папа»: Лера Кудрявцева нежно поздравила Игоря Макарова с днем рождения и посвятила ему песню и видеоклип

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Фото: Instagram Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева поздравила мужа оригинальным способом.

В этот четверг, 19 сентября, хоккеист Игорь Макаров празднует день рождения — ему исполняется 32 года. Его супруга, 48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева, подготовила любимому мужу сюрприз.

«В Париже был корпоратив и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену, я рассказывала о тебе, о дочке и думала в какой магазин бежать и что тебе купить. Но у творческих людей мысли другие)))) И вот так родился эксклюзивный подарок. Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и Папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем — мы сила. Люблю тебя. С днем рождения», — написала она, опубликовав в блоге отрывок из клипа.

Поклонники восхитились красотой и талантом молодой мамы. «Красавица! Обожаю», «Умница, красавица, замечательная жена и нежная мамочка. Храни бог вашу любовь, семью и доченьку», «Вы такая классная», «Ни дня без сюрпризов», «Это шедевр», «Хороший подарок», «А почему в рубашке-то??? Можно было платье красивое», «Идея с рубашкой вообще огонь. Очень оригинально и символично. Прям очень очень», «Прикольно так! А главное, так неожиданно», «Это безумно мило и круто», «Лера как красиво и так трогательно», — обсуждают подарок они.

А вам понравилась идея?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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