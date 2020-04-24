Маркл с принцем Гарри и другие знаменитости, которые развозят еду и ухаживают за больными во время пандемии
Фото: Eastnews
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty
Принц Гарри и Меган Маркл стали курьерами доставки в Голливуде, куда они недавно переехали из Великобритании. Внук Елизаветы II и его супруга присоединились к благотворительному проекту Angel Food и доставили обеды двадцати местным тяжелобольным. Ранее они занимались доставкой на католическую Пасху, 12 апреля. Делали это Меган и Гарри инкогнито, соблюдали дистанцию, были в масках и перчатках. По словам директора Angel Food Ричарда Айоуба, участие знаменитой пары в деятельности их организации должно было остаться тайной. «Я в восторге от того, что они выбрали нас. Переживают за самых незащищенных. Наши клиенты находятся в группе риска по коронавирусу, у них подорван иммунитет, заболевания сердца, диабет, большинству больше 60», — рассказал он Daily Star.
Шведская принцесса София
Фото: Globallookpress / Karin TÃ¶Rnblom _ Ibl Bildbyr
Шведская принцесса София пошла работать в стокгольмскую больницу Софиахеммет. Так она захотела помочь в борьбе с эпидемией коронавируса: дополнительные работники в учреждении понадобились, чтобы снизить нагрузку на врачей и медсестер. Супруга принца Карла Филиппа прошла ускоренные курсы в колледже при клинике, на которых готовят вспомогательный медперсонал. София научилась стерилизовать предметы, правильно доносить информацию о COVID-19 до пациентов и их родственников, выполнять различные административные задачи и другие дела, которые поручают волонтерам.
Светлана Лобода
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Светлана Лобода с волонтерами решила помочь мамам-одиночкам и пожилым людям пережить карантин. «Любые сложные времена — это проверка на прочность. Я не могу сидеть сложа руки и поэтому мы с моей командой присоединяемся к инициативам «Киевского волонтерского штаба» в Украине и фонда «Encore Charity» в России, запуская акцию, направленную на поддержку тех, кому она сегодня необходима больше всех — стариков, малообеспеченных и многодетных семей. Мы закупили более тысячи продуктовых коробок, которые в самые ближайшие дни будут отправлены тем, кто в этом более всего нуждается. Я призываю своих друзей — артистов, бизнесменов и всех, кто хочет к нам присоединиться, последовать нашему примеру — для этого вам необходимо зайти на сайт «Украинской биржи благотворительности» или фонда «Encore Charity» для России и принять участие в благотворительной программе. И, конечно, я прошу всех оставаться дома. Это позволит не только спасти жизни нашим старикам, но и поскорее справиться с пандемией и выйти здоровыми и счастливыми из наших домов. Мы победим! Потому, что мы ВМЕСТЕ! С любовью», — рассказала певица на своей странице в Instagram.
Татьяна Котова
Фото: Instagram
Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова во время пандемии коронавируса стала волонтером для ветеранов и пенсионеров, многодетных и малообеспеченных семей. Вместе с другими волонтерами певица помогла собирать и развозить пакеты с масками, перчатками и санитайзерами.
«На этой неделе мы с командой и волонтерами оказали помощь тысячам людей, находящимся в группе риска и нуждающимся: пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, которые выходят на улицу за продуктами. В общей сложности мы расфасовали и реализовали по 30 тыс. масок, перчаток и санитайзеров. Помощь была адресована Совету ветеранов ЗАО столицы (ветераны ВОВ и труда, инвалиды и пенсионеры, волонтерским центрам ), Московскому региональному отделению Всероссийского движения «Волонтеры-Медики» (волонтерам и пожилым людям в экстренных ситуациях). Зачем я говорю об этом здесь? Потому что я сама постоянно в разъездах, бываю на гастролях, и мои родители часто от меня далеко. Я не могу до них теперь добраться совсем. Хорошо, что о них тоже сейчас кто-то заботится - врачи, курьеры, которые доставляют необходимые вещи. Сейчас я хочу позаботиться также и о других людях, о таких же родителях, как и мои, чьи дети, возможно, далеко, или они просто одиноки.
Мы все - одна большая семья. Я хочу помочь тысячам других таких же родителей, как и мои. Я хочу передать эти средства первой необходимости людям, которым нужна поддержка в первую очередь в сложившейся сейчас ситуации. Я хочу, чтобы эти люди, несмотря на то,что они возможно одиноки, почувствовали нашу заботу. Никто это ощущение заботы и поддержки кроме нас им не доставит. Хочу, чтобы они почувствовали себя такими же родителями, как и мои, наши, что они кому-то нужны, нужны нам. Почему бы нам не подарить им это чувство заботы и любви в этот сложный период? Ведь мы можем это. Хочу поблагодарить также всех медработников, которые сейчас рискуют своим здоровьем и спасают жизни, волонтеров, продавцов в маркетах, курьеров и людей, которые вынужденно выходят на работу в это время ради нас. Мы все одна семья. Когда кому-то нужна в семье помощь, мы всегда готовы протянуть руку», — рассказала Татьяна.
«Мисс Англия 2019» Бхаша Мукерджи
Фото: Instagram
Обладательница титула «Мисс Англия — 2019» Бхаша Мукерджи недавно решила вернуться в Великобританию, чтобы работать врачом и спасать людей от коронавируса. 24-летняя британка с индийскими корнями может похвастаться не только красотой, высшим образованием, знанием пяти языков и IQ 146, но и абсолютно прекрасным добрым сердцем, которое прославило ее на весь мир. До того, как принять участие в конкурсе красоты и одержать в нем победу, Бхаша работала младшим врачом в сфере респираторной медицины в больнице «Пилгрим» (Бостон, Великобритания). Ради этого нового опыта она взяла длительный отпуск, но завершила его досрочно, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом.
«Я должна была посетить Африку, Турцию, Индию, Пакистан, а также несколько азиатских стран. Когда ты отправляешься за границу с гуманитарной миссией, ты должна надевать там корону, готовиться, выглядеть хорошо. Но я захотела вернуться домой и приступить к моей работе. Я чувствую ответственность, я не просто так получила это образование, и сейчас пришло лучшее время, чтобы его применить. Я восхищена тем, как мир воспринимает сейчас труд медиков, и я тоже хочу быть причастной к этому, я знаю, что могу принести пользу. Это самое правильное время чтобы помочь своей стране», — цитирует ее CNN.
Юлия Барановская, Елена Воробей, Дмитрий Быков и Оксана Пушкина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Елена Воробей, Дмитрий Быков, Оксана Пушкина и другие знаменитости стали волонтерами в рамках благотворительной акции #МыВместе и развозят продукты пенсионерам. Юлия Барановская села на телефон горячей линии в штабе #МыВместе и принимала заказы на доставку продуктов и лекарств от пенсионеров. Более того, телеведущая рассказывала им, как отличить волонтера от мошенника и старалась успокоить каждого обратившегося, давала советы по соблюдению режима самоизоляции.
Андрей Аршавин
Фото: Eastnews
Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин во время эпидемии коронавируса стал курьером для доставки продуктов болельщикам петербургского клуба «Зенит» старше 65 лет, а также для маломобильных групп населения. «Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — сообщалось на странице клуба «Зенит» в Twitter.
Анфиса Охлобыстина
Фото: Instagram
Одна из дочерей Ивана Охлобыстина Анфиса заболела коронавирусом, в итоге вся семья оказалась на карантине. «Первый анализ на коронавирус оказался положительным. Вся моя семья села на карантин. Потом мы сдали дважды анализы, по результатам которого мы оказались здоровы», — рассказала девушка. После случившегося Анфиса решила, начнет волонтерскую работу при одной из государственных больниц.
Фото: Instagram, getty, eastnews, globallookpress, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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