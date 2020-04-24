Маркл с принцем Гарри и другие знаменитости, которые развозят еду и ухаживают за больными во время пандемии

«На этой неделе мы с командой и волонтерами оказали помощь тысячам людей, находящимся в группе риска и нуждающимся: пенсионерам, многодетным и малообеспеченным семьям, которые выходят на улицу за продуктами. В общей сложности мы расфасовали и реализовали по 30 тыс. масок, перчаток и санитайзеров. Помощь была адресована Совету ветеранов ЗАО столицы (ветераны ВОВ и труда, инвалиды и пенсионеры, волонтерским центрам ), Московскому региональному отделению Всероссийского движения «Волонтеры-Медики» (волонтерам и пожилым людям в экстренных ситуациях). Зачем я говорю об этом здесь? Потому что я сама постоянно в разъездах, бываю на гастролях, и мои родители часто от меня далеко. Я не могу до них теперь добраться совсем. Хорошо, что о них тоже сейчас кто-то заботится - врачи, курьеры, которые доставляют необходимые вещи. Сейчас я хочу позаботиться также и о других людях, о таких же родителях, как и мои, чьи дети, возможно, далеко, или они просто одиноки.

Мы все - одна большая семья. Я хочу помочь тысячам других таких же родителей, как и мои. Я хочу передать эти средства первой необходимости людям, которым нужна поддержка в первую очередь в сложившейся сейчас ситуации. Я хочу, чтобы эти люди, несмотря на то,что они возможно одиноки, почувствовали нашу заботу. Никто это ощущение заботы и поддержки кроме нас им не доставит. Хочу, чтобы они почувствовали себя такими же родителями, как и мои, наши, что они кому-то нужны, нужны нам. Почему бы нам не подарить им это чувство заботы и любви в этот сложный период? Ведь мы можем это. Хочу поблагодарить также всех медработников, которые сейчас рискуют своим здоровьем и спасают жизни, волонтеров, продавцов в маркетах, курьеров и людей, которые вынужденно выходят на работу в это время ради нас. Мы все одна семья. Когда кому-то нужна в семье помощь, мы всегда готовы протянуть руку», — рассказала Татьяна.

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