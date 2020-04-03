Одна из дочерей Ивана Охлобыстина заболела коронавирусом, вся семья на карантине

В пятницу, 3 апреля, 23-летняя Анфиса подтвердила радиостанции «Говорит Москва», что у нее диагностировали коронавирус: «Да. Теперь карантин. Наконец прочитаю книги, до которых руки год не доходили. Занимаюсь фитнесом. Всем желаю здоровья и оптимизма. Враг не пройдет!»

Всего в семье актеров Ивана Охлобыстина и Оксаны Арбузовой шестеро детей, сейчас вся семья находится в режиме изоляции. «Вечерами играем в Маджонг и Имаджинариум. Врачи предписали пить больше воды», — поделилась Анфиса.