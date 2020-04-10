passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Андрей Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым футбольным болельщикам

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Фото: Instagram

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин во время эпидемии коронавируса стал курьером для доставки продуктов болельщикам петербургского клуба «Зенит» старше 65 лет, а также для маломобильных групп населения.

«Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — говорится на странице клуба «Зенит» в Twitter.

В коротком ролику Андрей Аршавин спрашивает пожилого мужчину о том, не скучно ли ему, а он отвечает, что расстроен тем, что не может никуда выйти. Сам футболист опубликовал на своей страницей в Instagram свои фото с пакетами еды, которые подписал так: «Бесплатная доставка!!!».

Отметим, что по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России за эти сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 1786 и достигло 11 917. Всего на сегодняшний день скончались 94 человека, выздоровели 795.

Фото: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Останови меня!