Андрей Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым футбольным болельщикам
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Сегодня мы вместе с Яндекс.Лавкой запустили бесплатную доставку продуктов для болельщиков старше 65 лет и маломобильных групп населения. Нашего курьера зовут Андрей, перед сменой ему измерили температуру, выдали маску, перчатки и средства дезинфекции», — говорится на странице клуба «Зенит» в Twitter.
«Вы не скучайте» #ВместеПобедим pic.twitter.com/4hXXhbSrJw— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) April 10, 2020
В коротком ролику Андрей Аршавин спрашивает пожилого мужчину о том, не скучно ли ему, а он отвечает, что расстроен тем, что не может никуда выйти. Сам футболист опубликовал на своей страницей в Instagram свои фото с пакетами еды, которые подписал так: «Бесплатная доставка!!!».
Отметим, что по данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России за эти сутки число подтвержденных случаев COVID-19 выросло на 1786 и достигло 11 917. Всего на сегодняшний день скончались 94 человека, выздоровели 795.
Фото: instagram
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