Андрей Аршавин стал курьером для доставки продуктов пожилым футбольным болельщикам

В коротком ролику Андрей Аршавин спрашивает пожилого мужчину о том, не скучно ли ему, а он отвечает, что расстроен тем, что не может никуда выйти. Сам футболист опубликовал на своей страницей в Instagram свои фото с пакетами еды, которые подписал так: «Бесплатная доставка!!!».