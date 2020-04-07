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Самая красивая девушка Англии отказалась от путешествий и нарядов ради борьбы против коронавируса

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Бхаша Мукерджи

Фото: Peter Manning/globallookpress

Обладательница титула «Мисс Англия — 2019» Бхаша Мукерджи решила вернуться в Великобританию чтобы работать врачом и спасать людей от коронавируса.

24-летняя британка с индийскими корнями Бхаша Мукерджи может похвастаться не только титулом «Мисс Англия — 2019», высшим образованием, знанием пяти языков и IQ 146, но и абсолютно прекрасным добрым сердцем, которое прославило ее на весь мир.

До того, как принять участие в конкурсе красоты и одержать в нем победу, Бхаша работала младшим врачом в сфере респираторной медицины в больнице «Пилгрим» (Бостон, Великобритания). Ради этого нового опыта она взяла длительный отпуск, но завершила его досрочно, чтобы помочь своим коллегам в борьбе с коронавирусом.

«Я должна была посетить Африку, Турцию, Индию, Пакистан, а также несколько азиатских стран. Когда ты отправляешься за границу с гуманитарной миссией, ты должна надевать там корону, готовиться, выглядеть хорошо. Но я захотела вернуться домой и приступить к моей работе. Я чувствую ответственность, я не просто так получила это образование, и сейчас пришло лучшее время, чтобы его применить. Я восхищена тем, как мир воспринимает сейчас труд медиков, и я тоже хочу быть причастной к этому, я знаю, что могу принести пользу. Это самое правильное время чтобы помочь своей стране», — цитирует ее CNN.

На данный момент Бхаша уже вернулась в Великобританию. Перед тем, как присоединиться к своим бывшим коллегам, она намерена выдержать 14-дневный карантин.

Фото и видео: Peter Manning/globallookpress, Instagram

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