«Катаюсь по полу от смеха»: принц Гарри рассказал, как проводит время с женой и сыном в самоизоляции
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
«В самоизоляции есть много положительных моментов. Например, вы можете проводить так много времени с семьей, что даже начинаете себя чувствовать за это виноватым... Ты просто радуешься тому, что можешь кататься по полу от смеха. Все зависит от морального состояния. Если ваш моральный дух на высоте, вы просыпаетесь и думаете, что наступил новый день и ваша семья рядом, и это уже хорошо. Конечно, все мы боимся того, что может случиться...Так много вещей вышло из-под контроля, и мы внезапно осознали, насколько мы малы в этом мире», — поделился принц Гарри во время видеочата с родителями и опекунами, медсестрой и главой организации WellChild, которая обеспечивает уход за тяжелобольными детьми и молодыми людьми в Великобритании.
Напомним, 31 марта, истек переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские должны были представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Отныне у Гарри и Меган наступила новая жизнь. Западные СМИ сообщили, что супруги перебрались в Лос-Анджелес. Ранее Меган отмечала, что влюблена в этот город. К тому же там началась ее актерская карьера, с которой пришлось попрощаться после замужества. После переезда Меган и Гарри оставили послание поклонникам на своей странице в Instagram, где поблагодарили всех за поддержку:
«В этот момент мир очень хрупок — мы чувствуем это. Но мы уверены, что у каждого есть потенциал и возможность изменить ситуацию. Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений проблем, возникших в результате пандемии. Поскольку у каждого из нас есть роль, которую мы должны исполнять в глобальном сдвиге привычного образа жизни, мы сосредоточиваем внимание на этой новой главе, чтобы понять, какой вклад мы можем внести. Вы можете не видеть нас здесь (в Instagram, — прим. ред.), но работа продолжается. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны! А пока, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге».
Фото: globallookpress
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