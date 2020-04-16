«Катаюсь по полу от смеха»: принц Гарри рассказал, как проводит время с женой и сыном в самоизоляции

Напомним, 31 марта, истек переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские должны были представлять королевскую семью на официальных мероприятиях. Отныне у Гарри и Меган наступила новая жизнь. Западные СМИ сообщили, что супруги перебрались в Лос-Анджелес. Ранее Меган отмечала, что влюблена в этот город. К тому же там началась ее актерская карьера, с которой пришлось попрощаться после замужества. После переезда Меган и Гарри оставили послание поклонникам на своей странице в Instagram, где поблагодарили всех за поддержку:

«В этот момент мир очень хрупок — мы чувствуем это. Но мы уверены, что у каждого есть потенциал и возможность изменить ситуацию. Сейчас самое важное — это здоровье и благополучие всех людей во всем мире и поиск решений проблем, возникших в результате пандемии. Поскольку у каждого из нас есть роль, которую мы должны исполнять в глобальном сдвиге привычного образа жизни, мы сосредоточиваем внимание на этой новой главе, чтобы понять, какой вклад мы можем внести. Вы можете не видеть нас здесь (в Instagram, — прим. ред.), но работа продолжается. Спасибо этому сообществу за поддержку, вдохновение и общую приверженность добру в мире. Мы с нетерпением ждем скорого соединения с вами. Вы были великолепны! А пока, пожалуйста, позаботьтесь о себе и друг о друге».