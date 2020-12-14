Маркл, Симоньян, Савичева и другие знаменитости, откровенно рассказавшие о выкидышах
Фото: Globallookpress / Xinhua
Меган Маркл
Фото: DPA
Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка. Несчастье произошло в июле 2020 года, вскоре после переезда семьи в США. Герцогиня Сассекская помнит тот день до мелочей. «Это было обычное июльское утро, начинавшееся, как и все остальные. Приготовить завтрак, покормить собаку, собрать волосы в хвост перед тем, как достать сына из кроватки. Когда я меняла подгузник Арчи, почувствовала резкую боль», — рассказала Меган Маркл в интервью The New York Times. После она взяла сына на руки и стала петь ему колыбельную, чтобы успокоиться. Меган понимала, что обнимает ребенка в то время, как теряет второго малыша.
В больницу Гарри, убитый горем, отправился с женой. «Через несколько часов я лежала в палате и держала мужа за руку. Я почувствовала, что его ладонь влажная от слез. Глядя на белые стены, я представляла, как мы будем восстанавливаться», — поделилась Меган воспоминаниями. Слухи о том, что герцог и герцогиня ждут второго малыша появились в июле, но официально они не подтверждали это. Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Их первенец Арчи родился 6 мая 2019 года.
Маргарита Симоньян
Фото: Instagram Маргарита Симоньян
В октябре 2019-го журналистка Маргарита Симоньян и актер Тигран Кеосаян стали родителями в третий раз. Через четыре месяца после появления на свет дочери, которую назвали Маро, молодая мама сообщила о новой беременности. В четверг, 26 марта, женщина сообщила грустную весть. «Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание. Акции помощи беременным, мамочкам и врачам продолжатся в любом случае», — написала она в своем блоге. Неродившийся малыш стал бы четвертым для Маргариты Симоньян, в ее семье растут трое детей: 6-летняя Марьяна, 5-летний Баграт и малышка Маро. У Тиграна Кеосаяна также есть две дочери от брака с Аленой Хмельницкой.
Крисси Тейген
Фото: Globallookpress / face to face
В начале августа модель Крисси Тейген и музыкант Джон Ледженд рассказали, что ждут третьего малыша. А 1 октября знаменитости поделились страшными новостями: их новорожденный сын умер. Убитая горем Крисси поблагодарила всех за поддержку и рассказала, что стало причиной трагедии: «Мы потрясены такой болью, какой раньше не испытывали. Мы никогда не выбираем имена детей до самого последнего момента, но мы почему-то стали называть этого человечка в моем животе Джеком. Так что он всегда будет для нас Джеком. Джек так много старался, чтобы быть частью нашей маленькой семьи, и он останется навсегда. Джек, мне так жаль, что первые несколько мгновений твоей жизни были омрачены таким количеством осложнений, что мы не смогли дать тебе все, чтобы ты выжил. Мы всегда будем любить тебя. В этот самый мрачный из дней мы будем горевать, мы будем плакать. Но мы будем крепче обниматься и любить друг друга, чтобы пережить все это».
Кейт Бекинсейл
Фото: DPA
Кейт Бекинсейл решила поддержать своих друзей Крисси Тейген и Джона Ледженда. Кейт вступилась за Крисси и написала пост со своей личной историей, которую рассказала впервые. Актриса призналась, что тайно пережила душераздирающую потерю ребенка на 20 неделе беременности. «Такое часто случается с печалью, стыдом и потрясением, которые сопровождают подобное переживание, плюс горе, когда ваше тело продолжает после потери вести себя так, как если бы у него был ребенок, которого нужно вырастить. Ваше молоко поступает, а кормить некого. Это может быть самый одинокий, самый разрушительный для души период времени, особенно если вы не в состоянии иметь эмоционально связанного, поддерживающего партнера, как у Крисси.. Пусть скорбящие решат, что им подходит. Отправьте поддержку или молчите. Это действительно тяжелое время».
Юлия Савичева
Фото: Eastnews
«Срок был небольшой, я продолжала работать. В тот момент, когда случилось несчастье, я очень поверхностно к этому относилась и думала, что все само собой произойдет и ничего страшного не случится. Врач мне сразу дала понять, что если мы хотим по-настоящему детей, то должны чем-то пожертвовать. Я поняла, что ничего не получится, если не уйду в сторону от работы и не займусь своим здоровьем. Я просто позвонила Максу и попросила, чтобы он меня отпустил на год. Я просто оборвала связи со всем музыкальным миром, миром шоу-бизнеса и не пожалела ни секунды», — рассказала Юлия Савичева в интервью YouTube-шоу «Душевный разговор».
Лера Кудрявцева
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Летом 2018 года Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стали родителями. Многие поклонники не верили, что телеведущая выносила ребенка сама, но она не только сделала это, но и снова смогла забеременеть через несколько месяцев после рождения Маши. «Наверное, это был синдром ХГЧ. Когда у меня родилась Машка, через четыре месяца у меня начало как-то потягивать, этих дел нет, и я подумала что это какой-то сбой и не поняла. А мне с мамой улетать в Оман. Я звоню своему гинекологу, записалась на анализы — что-то спину тянет, задержка какая-то серьезная, не пойму что. Я приехала к ней, мы сдали кровь, мы поговорили о возможности начать пить препараты гормональные. Потом она меня осмотрела и пять минут молчит. Я уже подумала, что у меня просто... ну сама понимаешь — в моей тревожной голове я себе там такое напридумывала. А она сказала, что я беременна, два месяца уже. Ни сном ни духом. После Машки. Через четыре месяца. Но я не смогла выносить. Мы разговаривали с Игорем об этом и решили, что как получится. Конечно, у меня была тревога. Но не сложилось», — поделилась она с Тиной Канделаки во время их совместного прямого эфира.
Наличие маленькой дочери скрасило горе. Эту девочку звезда буквально вымолила: «Для меня ЭКО — тема тяжелая. После 40 нужно быть очень аккуратной с гормонами. Побочка всякая, может все случиться и не с первого раза, и не со второго, и не с третьего, я вообще боялась, выношу ли я. Я до последнего лежала просто вверх ногами и молилась — господи, лишь бы родить, лишь бы все хорошо. Для меня ЭКО — это было адище».
Бриттани Латс
Фото: Instagram Бриттани Латс
На странице звезды «Сумерек» Келлана Латса и его жены Бриттани появились сообщения о том, что они потеряли свою неродившуюся дочь. Модель и телеведущая была на 6-м месяце беременности, когда произошло несчастье. В своем послании Бриттани Латс обратилась к нерожденной дочке: «Моя девочка, это было настоящее счастье быть твоей мамой 6 месяцев, видеть твое лицо на экране и чувствовать крошечные пинки. Я старалась изо всех сил. Сейчас ты в руках Господа, и я рада, что ты не испытала боли. Мама так тебя любит. Я не хочу называть причину произошедшего и вряд ли когда-либо сделаю это. Я благодарна своему невероятному мужу, который был со мной все время. Спасибо докторам, донорам крови, которые спасли меня. Спасибо за поддержку и уважение нашей личной жизни. Ближайшее время я потрачу на лечение и восстановление».
Джулс Оливер
Фото: Getty
Известная британская многодетная мама и супруга знаменитого шеф-повара и телеведущего Джулс Оливер откровенно рассказала о том, что недавно она потеряла уже третьего ребенка за последнее время. В новом интервью 45-летняя Джулс призналась, что по-прежнему мечтает о шестом ребенке, но у нее не получается снова родить. «На самом деле у меня было три выкидыша, последний из которых случился три недели назад. Так что теперь я уже не знаю... Я хочу, но я не уверена, что это хорошая идея. Кроме того, мне почти 46, у меня мало времени. Может быть, остался еще один год, а после я просто закрою эту главу. Я очень счастлива в данный момент. А хотеть маленького ребенка, которого ты не можешь родить, — это довольно угнетающе», — призналась она в новом выпуске подкаста Made by Mammas.
Фото и видео: Instagram, eastnews, dpa, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, пресс-служба
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