Кейт Бекинсейл впервые рассказала, что потеряла ребенка: «Разрыв души»

Завершая свой пост, Кейт, которая воспитывающая 21-летнюю дочь Лили от бывшего мужа Майкла Шина, поблагодарила Крисси за то, что она публично поделилась своим опытом. Изображение, которым поделилась Кейт, представляет собой доску объявлений, на которой написаны утешительные слова о потере ребенка. На ней говорится: «Некоторые младенцы рождаются ангелами, и вместо этого им даются Небеса... Они навсегда остаются в сердцах разбитых сердец родителей и их семей...».