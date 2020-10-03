Кейт Бекинсейл впервые рассказала, что потеряла ребенка: «Разрыв души»
Фото: @katebeckinsale / Instagram
47-летняя Кейт Бекинсейл решила поддержать своих друзей Крисси Тейген и Джон Ледженд, которые потеряли новорожденного сына. 1 октября, знаменитости поделились страшными новостями: их новорожденный сын умер. Убитая горем Крисси поблагодарила всех за поддержку в Сети. Однако некоторые фолловеры сочли такую новость непубличной и оставили критику под фотографией. Кейт Бекинсейл вступилась Крисси и написала пост со своей личной историей, которую рассказала впервые. Актриса рассказала, что тайно пережила душераздирающую потерю ребенка на 20 неделе беременности: «Разрыв души».
Завершая свой пост, Кейт, которая воспитывающая 21-летнюю дочь Лили от бывшего мужа Майкла Шина, поблагодарила Крисси за то, что она публично поделилась своим опытом. Изображение, которым поделилась Кейт, представляет собой доску объявлений, на которой написаны утешительные слова о потере ребенка. На ней говорится: «Некоторые младенцы рождаются ангелами, и вместо этого им даются Небеса... Они навсегда остаются в сердцах разбитых сердец родителей и их семей...».
Я заметил, что люди критикуют @chrissyteigen за то, что она делится очень интимными фотографиями потери ее ребенка. Как будто существует некий протокол во время душераздирающего бедствия. Несколько лет назад я потеряла ребенка в 20 недель. Мне удалось сохранить свою беременность в тайне, и я полностью рухнула внутри, и никто бы не узнал. Такое часто случается с печалью, стыдом и потрясением, которые сопровождают подобное переживание, плюс горе, когда ваше тело продолжает после потери вести себя так, как если бы у него был ребенок, которого нужно вырастить. Ваше молоко поступает, а кормить некого. Это может быть самый одинокий, самый разрушительный для души период времени, особенно если вы не в состоянии иметь эмоционально связанного, поддерживающего партнера, как у Крисси. Я думаю, это большая честь быть допущенным к горе другого человека, особенно с таким предметом, который так часто помещает женщину в этот зеркальный зал, состояние жизни, продолжающееся так, как будто мир для вас не пришел в кровавую и ужасная остановка. Передаю столько любви семье Легенд, но также и женщинам и парам, которые молчали и страдали. Я знаю, что их так много. Спасибо @chrissyteigen за то, что убедился, что совершенно ясно, насколько это разрушительно и как жизнь может измениться без поддержки. Пусть скорбящие решат, что им подходит. Отправьте поддержку или молчите. Это действительно тяжелое время.
— написала Кейт
Слова поддержки семье Крисси Тейген и Джон Ледженд высказали многие знаменитости, в том числе Кара Делевинь, Хлои Кардашьян, Наоми Кемпбелл, Ченнинг Татум и другие.
Фото и видео: @ / Instagram
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