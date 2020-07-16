«Было три выкидыша»: жена знаменитого повара Джейми Оливера не смогла родить 6-го ребенка

В новом интервью 45-летняя Джулс Оливер призналась, что по-прежнему мечтает о шестом ребенке, но у нее не получается снова родить. «На самом деле у меня было три выкидыша, последний из которых случился три недели назад. Так что теперь я уже не знаю... Я хочу, но я не уверена, что это хорошая идея. Кроме того, мне почти 46, у меня мало времени. Может быть, остался еще один год, а после я просто закрою эту главу. Я очень счастлива в данный момент. А хотеть маленького ребенка, которого ты не можешь родить, — это довольно угнетающе», — призналась она в новом выпуске подкаста Made by Mammas.