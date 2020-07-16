«Было три выкидыша»: жена знаменитого повара Джейми Оливера не смогла родить 6-го ребенка
В новом интервью 45-летняя Джулс Оливер призналась, что по-прежнему мечтает о шестом ребенке, но у нее не получается снова родить. «На самом деле у меня было три выкидыша, последний из которых случился три недели назад. Так что теперь я уже не знаю... Я хочу, но я не уверена, что это хорошая идея. Кроме того, мне почти 46, у меня мало времени. Может быть, остался еще один год, а после я просто закрою эту главу. Я очень счастлива в данный момент. А хотеть маленького ребенка, которого ты не можешь родить, — это довольно угнетающе», — призналась она в новом выпуске подкаста Made by Mammas.
Фото: Instagram Джулс Оливер
Напомним, что Джейми и Джул Оливер познакомились в 1993 году, а еще через 7 лет поженились. У них есть пятеро детей: 18-летняя Поппи, 17-летняя Дейзи, 11-летняя Петал, 9-летний Бадди и 3-летний Ривер. Недавно супруги отметили 20-летие со дня свадьбы. Джулс Оливер призналась мужу в любви в честь годовщины. «20 лет замужем сегодня. 20 счастливых, веселых замечательных лет в браке с моим лучшим другом. И 27 лет вместе. Моя первая любовь. Мы родили 5 замечательных детей и потеряли еще 5 наших звездочек. Спасибо, что любишь меня так же сильно, как и я тебя», — написала Джулс в Instagram.
Фото и видео: Instagram, eastnews, globallookpress
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