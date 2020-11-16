Мария Михалкова-Кончаловская, Александра Стриженова и другие самые красивые дочери звезд

Недавно младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых с размахом отметила 18-летие. «Вот когда тебе будет 18, тогда и будешь делать то, что считаешь нужным! Как часто родители повторяют эту фразу, пока ребенок растет... И вот этот день наступает — Александра, тебе 18 лет!!! Надеюсь, что ты не пустишься "во все тяжкие", не будешь искать грабли, чтобы самой на них наступить... Помни одно: голова — чтобы думать, сердце — чтобы любить, душа — чтобы чувствовать», — написала Екатерина Стриженова в Instagram. Сейчас Саша учится на социолога в МГУ.

Александра Морозова