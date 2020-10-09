«Две красавицы»: Толкалина покорила поклонников фото с дочерью в эффектных образах

Напомним, что в начале сентября Мария Михалкова-Кончаловская сыграла пышную свадьбу и показала фото и видео в соцсетях. В этот важный для нее день девушка выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок. Супругом дочери известной пары стал бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин, который старше ее на девять лет. Познакомились будущие супруги случайно — однажды Мария сильно замерзла, гуляя по улице, и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку. После этого она дала Никите номер мобильного телефона, так началась эта история любви.