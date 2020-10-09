«Две красавицы»: Толкалина покорила поклонников фото с дочерью в эффектных образах
Фото: Пресс-служба
В столичном кинотеатре «Россия» состоялась торжественная церемония закрытия 42-го Московского международного кинофестиваля. В числе знаменитостей на красной дорожке появились Любовь Толкалина и Мария Михалкова-Кончаловская. Знаменитые мама и дочь позировали фотографам в элегантных платьях в пол контрастных цветов. Снимки с мероприятия актриса опубликовала на своей странице в Instagram.
Поклонники звезды написали ей многочисленные комплименты в комментариях: «О боже, как же ты, Люба хороша!!! Греческая богиня», «Какие девушки прекрасные!!!!!», «Две красотки», «Любовь, какая же Вы красивая!) Это великолепное платье Вам очень идет, а Мария - само очарование», «Боже, какие же вы красавицы!!! Излучаете красоту!», «Какие Вы красивые!!! Но не холодной красотой, а красотой нежности, женственности, элегантности, неуловимости, обаяния. Как шлейф от изысканных духов», «Дочка симпатичная, на папу похожа... Но мама-просто КРАСОТКА!!!!!!!!....», «Какие вы красивые, грациозные, изящные», «Красивые девушки с хорошим вкусом!», «Шикарные».
Напомним, что в начале сентября Мария Михалкова-Кончаловская сыграла пышную свадьбу и показала фото и видео в соцсетях. В этот важный для нее день девушка выглядела нежной и легкой, ее голову украшал венок. Супругом дочери известной пары стал бизнесмен из Калининграда Никита Кузьмин, который старше ее на девять лет. Познакомились будущие супруги случайно — однажды Мария сильно замерзла, гуляя по улице, и симпатичный молодой человек галантно предложил ей свою рубашку. После этого она дала Никите номер мобильного телефона, так началась эта история любви.
Фото: Instagram, пресс-служба
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