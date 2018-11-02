Лобода с Линдеманном и еще 9 пар, долго скрывавших свои романтические отношения

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн
В начале марта СМИ сообщили о том, что Светлана Лобода беременна от солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Поклонники певицы были сильно удивлены, а многие вообще не поверили в это. И только потом все вспомнили, как много времени Светлана и Тилль проводили вместе на фестивале «Жара» в Баку минувшим летом и с какой нежностью смотрели друг на друга. Потом Лобода вышла беременной на сцену и появилась с округлившимся животом на обложке журнала Glamour, на которой Лобода появилась с округлившимся животом, но об отце будущего ребенка ни сказала ни слова. В мае она родила дочь, а в конце октября попала в больницу, из которой ее забрал Тилль Линдеманн. На этот раз сомнений не осталось — у артистов роман.
Светлана Иванова и Джаник Файзиев
В середине октября стало известно, что звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова выходит замуж за Джаника Файзиева. Актриса и режиссер несколько лет скрывали свой роман, так как он до сих пор официально женат Лине Эспли. Иванова за это время уже родила двоих дочерей и стала регулярно выходить в свет с Файзиевым. «Надеемся, в скором времени он исправит эту ситуацию. Несмотря на сложности, Света сияет от счастья», — пояснили друзья актрисы в интервью журналу StarHit.
Гуф и Топурия
Слухи о романе Кети Топурии и Гуфа появились давно и многих сильно удивили. Было непонятно, что общего может быть у рэпера с пагубными зависимостями, меняющего девушек как перчатки и изменявшего экс-супруге, с образцово-показательной женой и мамой, умницей и красавицей Кети?! Выяснилось, что певица давно уже не жила с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом, и много времени проводит с Алексеем Долматовым. Именно Кети и помогла Гуфу справиться с пагубными зависимостями. В конце концов ребята, долгое время предпочитавшие не комментировать свой роман, перестали скрывать свои нежные отношения. «Ма, я тебя поздравляю!!! Ты самый светлый человек на моем пути! Спасибо тебе за все хорошее, что сделала для меня! Всего тебе самого доброго от всей души!!» — вот так рэпер недавно трогательно поздравил Кети с днем рождения. Теперь на страницах влюбленных в Instagram регулярно появляются их совместные романтические фотографии.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко, у которых летом родилась дочь, регулярно делятся с поклонниками подробностями своей личной жизни. Так однако было не всегда. Когда появились слухи о том, что футболист разводится с телеведущей Ольгой Бузовой, он предпочел не афишировать новые отношения. Так что приходилось только гадать, кто стал причиной громкого развода Тарасова и Бузовой. Ольга обвинила футболиста, женившегося вскоре после расставания с ней на модели Анастасии Костенко, в измене, недостойном поведении, жадности и дала многочисленные интервью, в которых на все лады расписала недостатки спортсмена. Костенко же на все обвинения лишь ответила, что не надо завидовать чужому счастью.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые открыто вышли вместе в свет и позировали вместе фотографам только в сентябре этого года. Более трех лет они отказывались комментировать свои отношения, которые старались не афишировать. В 2016 году у пары родился сын Федор, которого они стараются не показывать широкой общественности. Недавно в СМИ появились слухи о том, что актеры расстались и сейчас видятся редко. Журналистам удалось дозвониться до Цыганова, который, конечно, от каких-либо комментариев отказался.
Ксения Собчак и Максим Виторган
Ксения Собчак и Максим Виторган тоже долгое время предпочитали не афишировать свои близкие отношения. Так что их внезапная секретная свадьба стала для многих большим сюрпризом. Пять лет назад они устроили скромное торжество по случаю бракосочетания в ресторане киноклуба «Фитиль», куда пригласили только самых близких друзей и родственников. «Это не поспешное решение. Об этом знали близкие люди еще месяц назад, просто она тщательно скрывала это от прессы. Она хотела, чтобы это был ее праздник, а не папарацци. Я как мать принимаю любой ее выбор — главное, чтобы ей было хорошо», — рассказала мама Ксении Людмила Нарусова «Русской службе новостей».
Ляйсан Утяшева и Павел Воля
Гимнастка Ляйсан Утяшева и шоумен Павел Воля до начала романтических отношений долго дружили. Павел всегда был готов помочь в трудную минуту, не торопил события, а когда у них начался роман, они не спешили делиться с широкой общественностью своим счастьем. Неудивительно, что когда первого апреля 2013 года в СМИ появилась информация о свадьбе Воли и Утяшевой, многим эта новость показалась первоапрельской шуткой. Позднее стало известно, что Павел и Ляйсан действительно тайно поженились еще несколько месяцев назад.
Вера Брежнева и Константин Меладзе
Веру Брежневу и Константина Меладзе можно назвать самой скрытной парой российского шоу-бизнеса. Сомнений в том, что их вот уже много лет связывают не только рабочие отношения, почти не оставалось в 2014 году. Тогда эск-супруга продюсера Яна Меладзе дала интервью, в котором заявила, что причиной их развода стала другая женщина. Слухи подтвердились после того, как Меладзе и Брежнева устроили тайную свадьбу в Италии, фотографии с которой появились в местных СМИ. Даже тогда влюбленные решили хранить молчание и только пару лет назад официально перестали скрывать свои отношения. «С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям. До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу», — рассказал продюсер в эфире ток-шоу «Сегодня вечером», куда пришел вместе с Верой.
Дарья Жукова и Роман Абрамович
Роман Абрамович и Дарья Жукова скрывали свой брак от широкой общественности около семи лет. Они познакомились, когда бизнесмен был женат, а Жукова встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Таблоиды много лет гадали, когда же состоится долгожданная свадьба и влюбленные, у который уже родилось двое детей, наконец официально поженятся. Правда стала известна только в 2015 году, когда Дарья в интервью изданию «The Wall Street Journal» заявила, что они с Абрамовичем поженились еще в 2008 году.
Мария Порошина
Недавно Мария Порошина удивила всех новостью о том, что она беременна в пятый раз и ждет ребенка не от своего мужа. Слухи о том, что отцом малыша станет ее коллега Ярослав Бойко, Порошина опровергла, однако имя нового избранника пока так и не назвала. «Ребенок для меня сейчас — самое главное. Конечно, хочу быть замужем и жить полноценной семейной жизнью, это моя мечта. Я семейный человек и совсем не люблю одиночества. Некоторые женщины прекрасно живут одни, а мне обязательно нужна мужская поддержка — надежное плечо, друг, с которым могла бы делиться самым сокровенным. Но мечты не всегда совпадают с реальностью, я отдаю себе в этом отчет. Пока нужно пережить кризисный период. Начинать новую жизнь непросто, я не чувствую радости или облегчения. Но уверена, что все сделала правильно», — рассказала Мария в интервью журналу «Караван историй».
Фото: eastnews, instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru