Лобода с Линдеманном и еще 9 пар, долго скрывавших свои романтические отношения

Веру Брежневу и Константина Меладзе можно назвать самой скрытной парой российского шоу-бизнеса. Сомнений в том, что их вот уже много лет связывают не только рабочие отношения, почти не оставалось в 2014 году. Тогда эск-супруга продюсера Яна Меладзе дала интервью, в котором заявила, что причиной их развода стала другая женщина. Слухи подтвердились после того, как Меладзе и Брежнева устроили тайную свадьбу в Италии, фотографии с которой появились в местных СМИ. Даже тогда влюбленные решили хранить молчание и только пару лет назад официально перестали скрывать свои отношения. «С ее приходом в «Виа Гру» я стал писать другие песни, более возвышенные и одухотворенные. Она обладает удивительной энергетикой, всегда готова помочь людям. До встречи с Верой я, словно улитка, жил в своей раковине, и только с ее приходом выбрался наружу», — рассказал продюсер в эфире ток-шоу «Сегодня вечером», куда пришел вместе с Верой.

Дарья Жукова и Роман Абрамович