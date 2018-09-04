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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов впервые открыто вышли вместе в свет

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

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35-летняя Юлия Снигирь и 39-летний Евгений Цыганов уже несколько лет живут в гражданском браке, но лишь на днях, наконец, появились вместе на публике.

3 сентября в Москве состоялась премьера нового фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения». На мероприятии яблоку было негде упасть: множество знаменитостей пришли поддержать известного режиссера.

Самый большой ажиотаж на красной дорожке вызвал совместный выход молодых родителей Юлии Снигирь и Евгения Цыганова. Влюбленные вместе уже три года, но лишь сейчас они впервые появились в свете вместе и позировали фотографам в обнимку.

Также на премьере были замечены Анна Михалкова с сыновьями и мамой Татьяной, Ксения Раппопорт, Марина Александрова, Екатерина Одинцова с детьми и невесткой, Баста с супругой и другие звезды.

По сюжету фильма «История одного назначения» поручик, генеральский сын и молодой либерал Григорий Колокольцев (в исполнении Алексея Смирнова) знакомится с писателем и прогрессивным дворянином Львом Толстым (в исполнении Евгения Харитонова), а также его женой Софьей Андреевной (в исполнении Ирины Горбачевой). Гостя у них в Ясной Поляне, он напитывается там гуманистическими идеями — и поэтому, когда в результате сложносочиненной интриги подставленный военный писарь Василий Шабунин (в исполнении Филиппа Гуревича) ударяет офицера, на его защиту встают поручик, а затем и сам граф Толстой.

Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: пресс-служба

Видео: YouТube.com / HD Трейлеры

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