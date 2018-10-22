33-летняя Светлана Иванова выходит замуж за 57-летнего отца своих дочерей

Не так давно Светлана Иванова и Джаник Файзиев вновь стали родителями. У гражданских супругов родилась дочь, имя которой они до сих пор не назвали. Тем временем, как рассказали друзья пары, Светлана и Джаник... готовятся к свадьбе.

«О намерении связать свою жизнь с любимой женщиной Файзиев объявил в Израиле, куда Светлана приехала рожать, и подарил кольцо из белого золота с огромным бриллиантом», — рассказали журналу StarHit в окружении Ивановой.