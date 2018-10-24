СМИ: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов расстались

Еще больший вес сплетням о разрыве пары придал дедушка актрисы Виктор Сирискин в интервью тому же изданию: «Сейчас внучке тяжело. Она одна растит сына. Насколько я понял, они с Цыгановым разошлись. Первые годы внучка и Евгений были вместе, и все у них было хорошо. Юля светилась счастьем. Но, видимо, у них было непросто».

Впрочем, сама Юлия в телефонной беседе с корреспондентами «КП» не подтвердила неприятные слухи: «Это, видимо, какая-то утка. Я не понимаю, о чем вы».

Более того, в свежем посте в Instagram Снигирь призналась Цыганову в чувствах, заявив, что ей очень понравилась его новая киноработа — «Человек, который удивил всех»: «Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина... Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что «Человек, который удивил всех» — это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КИНО. Умное и в то же время всем понятное. Тонкое и в то же время нескучное. Доброе и в то же время не сопливое. Очень правдивое и в то же время светлое. Женя и Наташа сыграли здесь свои самые удивительные на сегодняшний день роли».

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Starface, Instagram