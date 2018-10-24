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СМИ: Юлия Снигирь и Евгений Цыганов расстались

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

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В Сети появилась тревожная информация о разрыве 35-летней Юлии Снигирь и 39-летнего Евгения Цыганова.

Слухи о проблемах в отношениях гражданских супругов и молодых родителей, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь, муссируются в кинотусовке уже пару недель. Журналисты «Комсомольской правды» решили выяснить, что происходит в паре, у знакомых и родственников актерской четы.

«С Юлей, по моим сведениям, Женя теперь вместе не живет. Сам по себе. Но когда находится в Москве, приходит к ребенку. Хотя в основном в разъездах. Деньгами он всем помогает — и детям Ирины Леоновой (бывшая гражданская супруга Евгения, родившая ему семерых малышей, — прим. ред.), и малышу Снигирь. У Юли как-то характер стал портиться, она стала раздражительной. А Евгению нужна комфортная атмосфера», — признался приятель Цыганова, который предпочел остаться анонимным.

Еще больший вес сплетням о разрыве пары придал дедушка актрисы Виктор Сирискин в интервью тому же изданию: «Сейчас внучке тяжело. Она одна растит сына. Насколько я понял, они с Цыгановым разошлись. Первые годы внучка и Евгений были вместе, и все у них было хорошо. Юля светилась счастьем. Но, видимо, у них было непросто».

Впрочем, сама Юлия в телефонной беседе с корреспондентами «КП» не подтвердила неприятные слухи: «Это, видимо, какая-то утка. Я не понимаю, о чем вы».

Более того, в свежем посте в Instagram Снигирь призналась Цыганову в чувствах, заявив, что ей очень понравилась его новая киноработа — «Человек, который удивил всех»: «Меня можно обвинить в необъективности и попытке заставить вас купить билеты на фильм, в котором снялся мой любимый мужчина... Я не буду вас ни к чему призывать. Я просто хочу сказать честно, как думаю. Сказать, что «Человек, который удивил всех» — это ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ КИНО. Умное и в то же время всем понятное. Тонкое и в то же время нескучное. Доброе и в то же время не сопливое. Очень правдивое и в то же время светлое. Женя и Наташа сыграли здесь свои самые удивительные на сегодняшний день роли».

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press, Starface, Instagram

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