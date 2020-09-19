Клум, Рудова, Джоли, Исакова и другие звезды в эффектных кожаных нарядах: фото

Одежда из кожи никогда не теряет своей актуальности и всегда делает модные образы особенно эффектными. В вещах из этого не самого простого материала можно выглядеть как суперсексуально, дерзко и откровенно, так и быть словно в броне. Мы выбрали знаменитостей, которые любят выходить в свет в кожаных нарядах.