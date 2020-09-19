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Клум, Рудова, Джоли, Исакова и другие звезды в эффектных кожаных нарядах: фото

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Хайди Клум

Фото: Globallookpress / face to face

Одежда из кожи никогда не теряет своей актуальности и всегда делает модные образы особенно эффектными. В вещах из этого не самого простого материала можно выглядеть как суперсексуально, дерзко и откровенно, так и быть словно в броне. Мы выбрали знаменитостей, которые любят выходить в свет в кожаных нарядах.

Супермодель Хайди Клум любит модные эксперименты и откровенные наряды, в том числе из кожи. Наталья Рудова является большой поклонницей кожаных рокерских косух и соблазнительных мини-платьев из того же материала.

С годами стиль голивудской звезды Анджелины Джоли значительно изменился, ее наряды для выходов в свет стали намного скромнее, но любовь к вещам из кожи осталась неизменной.

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Анджелина Джоли

Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor

Виктория Исакова появилась на премьере фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Анны Меликян, состоявшейся в рамках фестиваля «Кинотавр», в стильном образе. Объемный кожаный пиджак и юбку ниже колен она сочетала с соблвазнительным прозрачным нижним бельем и босоножками на массивных высоких каблуках.

Виктория Исакова

Фото: Пресс-служба

Больше стильных известных девушек в самых разнообразных эффектных кожаных нарядах, которые могут вдохновить на модные эксперименты, вы можете найти в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина / Passion.ru, eastnews, getty, globallookpress, пресс-служба

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