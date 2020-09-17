passion.ru

Собчак и Шпица устроили битву прозрачных провокационных нарядов на премьере «Кинотавра»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 8

Ксения Собчак

Фото: Starface

В рамках фестиваля «Кинотавр», который сейчас проходит в Сочи, состоялась премьера фильма «Кто-нибудь видел мою девчонку?» режиссера Ангелины Никоновой.

На красной дорожке позировали многие знаменитости, в числе которых были Ксения Собчак и Катерина Шпица, устроившие на премьре битву провокационных нарядов.

Катерина Шпица

Фото: Starface

Первая надела на короткое серое платье игривый «пеньюар» с рюшами, а вторая сочетала прозрачную рубашку с массивной цепью на шее и мини-юбкой с кожаной вставкой.

Виктория Исакова, Ангелина Никонова и Анна Чиповская

Фото: Starface

Режиссер Ангелина Никонова позировала фотографам с исполнительницами главных ролдей в фильме Викторией Исаковой и Анной Чиповской.

По сюжету, главные герои Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Они были интеллектуалами, влюбленными в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась рамой: она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь, а он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что у нее больше нет шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Также в рамках фестиваля «Кинотавр» состоялась пемьера фильма «Человек из Подольска», в котором простой парень попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится к унижениям, но представители закона внезапно оказываются требовательными интеллектуалами. Главные роли в картине сыграли Вадик Королев, Виктория Исакова и Владимир Майзингер.

Фото: starface

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!