Собчак и Шпица устроили битву прозрачных провокационных нарядов на премьере «Кинотавра»

По сюжету, главные герои Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Они были интеллектуалами, влюбленными в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась рамой: она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь, а он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что у нее больше нет шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.

Также в рамках фестиваля «Кинотавр» состоялась пемьера фильма «Человек из Подольска», в котором простой парень попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится к унижениям, но представители закона внезапно оказываются требовательными интеллектуалами. Главные роли в картине сыграли Вадик Королев, Виктория Исакова и Владимир Майзингер.