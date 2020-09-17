Собчак и Шпица устроили битву прозрачных провокационных нарядов на премьере «Кинотавра»
Фото: Starface
На красной дорожке позировали многие знаменитости, в числе которых были Ксения Собчак и Катерина Шпица, устроившие на премьре битву провокационных нарядов.
Фото: Starface
Первая надела на короткое серое платье игривый «пеньюар» с рюшами, а вторая сочетала прозрачную рубашку с массивной цепью на шее и мини-юбкой с кожаной вставкой.
Фото: Starface
Режиссер Ангелина Никонова позировала фотографам с исполнительницами главных ролдей в фильме Викторией Исаковой и Анной Чиповской.
По сюжету, главные герои Сергей и Кира считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Они были интеллектуалами, влюбленными в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась рамой: она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь, а он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что у нее больше нет шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею.
Также в рамках фестиваля «Кинотавр» состоялась пемьера фильма «Человек из Подольска», в котором простой парень попадает в московское отделение полиции и уже морально готовится к унижениям, но представители закона внезапно оказываются требовательными интеллектуалами. Главные роли в картине сыграли Вадик Королев, Виктория Исакова и Владимир Майзингер.
Фото: starface
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