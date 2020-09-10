Кожаное мини-платье и ботфорты: Наталья Рудова примерила образ Лары Крофт на фоне слухов о беременности
Фото: www.instagram.com/rudovanata/
Наталья Рудова стала гостьей модного показа дизайнера Анастасии Задориной. для мероприятия актриса выбрала наряд, подчеркнувший ее стройную фигуру на фоне слухов о беременности. Наталья надела кожаное мини-платье, высокие ботфорты и черное пальто.
Подписчики отметили, что в таком виде Рудова похожа на Голливудскую диву. «Как Лара Крофт», «Бомба», «Огонь!», «На Джоли похожа», «Очень крутая. Красотка невероятная. Гордость России. Настоящая русская красавица», «Прям хоть жениться на Наталье», «Загадочный прикид», «Самая красивая девушка в России», «Ваууу», «Красивая какая», «Прям как миссис Смит», — осыпали Наталью комплиментами.
В последние недели Наталья Рудова была одним из основных звездных ньюсмейкеров. Ее заподозрили в беременности и романе с известным ресторатором. Актриса в очередной раз посмеялась над слухами и своими пикантными фото опровергла их.
Фото и видео: Instagram Наталья Рудова
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!