Эффектный образ и страстные поцелуи с мужем: Клум в кожаном мини произвела фурор на кинопремьере

Выбор наряда – нелегкий процесс для селебрити. Ранее мы рассказывали о том, как проходят примерки Хайди Клум с командой стилистов и ассистентов – об этом читайте здесь.

Фото: Globallook

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