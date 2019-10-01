Эффектный образ и страстные поцелуи с мужем: Клум в кожаном мини произвела фурор на кинопремьере

Для светского выхода Клум выбрала кожаное платье в сочном оттенке красного. Вырез «сердце», запах с многочисленными драпировками и смелая длина – давно проверенная и всегда беспроигрышная тактика модели. Эффектный look Хайди дополнила босоножками в духе party-shoes («туфли для вечеринки») на высоком каблуке и акцентными серьгами, усыпанными камнями.
Выбор наряда – нелегкий процесс для селебрити. Ранее мы рассказывали о том, как проходят примерки Хайди Клум с командой стилистов и ассистентов – об этом читайте здесь.
Фото: Globallook
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