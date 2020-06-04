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Самые эффектные выходы в свет одной из самых красивых женщин мира и многодетной мамы Анджелины Джоли: фото

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Анджелина Джоли

Фото: Getty

Мировому секс-символу, голливудской звезде Анджелине Джоли 4 июня исполнилось 45 лет. Предлагаем вспомнить самые яркие и эффектные выходы актрисы на красные ковровые дорожки.

Анджелина Джоли известна своей любовью к провокационным нарядам и одежде из кожи. Во время своих первых выходов в свет актриса предпочитала дерзкие молодежные образы.

Фото: Getty

Лаконичные платья в пол с эффектными декольте стали фаворитами Анджелины Джоли в середине нулевых, когда она начала превращаться из дерзкой девчонки в многодетную мать, режиссера и правового защитника.

Фото: Eastnews

При этом Джоли умела выбрать наряд в стиле настоящей леди, который бы соответствовал ее стилю.

Фото: Globallookpress / Jacqui Wong_Admediab

Во время беременности Анджелина Джоли стала выглядеть особенно женственно, появляясь на публике в подчеркивающих ее интересное положение нарядах.

Фото: Globallookpress / Cinetext_Distler

В последнее время актриса предпочитает более скромные и лаконичные наряды.

Фото: DPA

Одним из самых ярких выходов в свет Анджелины Джоли стало ее появление на церемонии вручения одной из кинопремий. Тогда актриса выглядела очень эффектно в брючном костюме, белоснежной рубашке и развязанном галстуке-бабочке.

Фото: DPA

А как вам такой женственный образ актрисы?

Фото: Eastnews

Такой Анджелину мы любим больше всего: кожаные наряды. точеная фигура, дерзкий взгляд, харизма и сексуальность.

Фото: Globallookpress / Lisa O_Connor

Также Анджелина любит выходить в свет в нарядах, демонстрирующих ее многочисленные татуировки.

Фото: Getty

Одним из самых ярких выходов в свет стало появление Анджелины Джоли на премии «Оскар», когда она позировал фотографам в черном бархатном платье с выскоим разрезом.

Фото: Globallookpress / Heather Ikei

Не менее роскошно известная любительница черных нарядов Джоли выглядит и в белых платьях.

Фото: Globallookpress / face to face

Недавно Анджелина Джоли появилась на кинопремьере вместе с детьми. Актриса выбрала для выхода в свет платье Versace с эффектным скорпионом на бедре.

Фото: Globallookpress / Lisa O'Connor

Больше стильных и эффектных выходов в свет Анджелины Джоли — в нашей фотогалерее.

Фото и видео: Instagram, Getty Images, East news, Panoramic/ Global Look press

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