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Все серьезно: 55-летний Киану Ривз впервые за много лет официально вышел в свет с новой избранницей

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Слайд, который
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Киану и Александра знакомы 10 лет

Фото: EAST NEWS

Пару актеру составила 46-летняя Александра Грант.

Киану Ривз держит личную жизнь под завесой тайны. Много лет он посещал мероприятия один, даже папарацци долгое время не могли застать его в компании возлюбленной.

И теперь Киану официально представил миру свою избранницу — 46-летнего художника Александру Грант, с которой Ривз знаком уже около 10 лет.

Киану Ривз и Александра Грант в Токио в 2017 году

Киану Ривз в компании Александры Грант появился в Музее искусств в Лос-Анджелесе, где состоялся ежегодный гала-вечер Art+Film Gala. Актер стал специальным гостем мероприятия, которое стало первым официальным выходом пары.

Фото: EAST NEWS

Киану познакомился с Александрой в 2009 году, когда он работал над собственной книгой и ему нужен был иллюстратор. В 2011-м вышла их совместная работа — «Ода счастью». Еще через 6 лет Ривз и Грант основали издательство X Artists’ Books. Знакомые пары говорят, что именно общее дело их и сблизило.

У Киану Ривза раньше были серьезные отношения, но он никогда не был женат. В 1998 году на вечеринке он познакомился с начинающей актрисой Дженнифер Сайм. Через год стало известно, что пара ждет ребенка. В январе 2000 года их дочь родилась мертвой из-за тромба в пуповине. В апреле 2001 года Дженнифер Сайм погибла в ДТП. С тех пор о романах Ривза ничего не было известно.

Фото: East News

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