Все серьезно: 55-летний Киану Ривз впервые за много лет официально вышел в свет с новой избранницей

Киану познакомился с Александрой в 2009 году, когда он работал над собственной книгой и ему нужен был иллюстратор. В 2011-м вышла их совместная работа — «Ода счастью». Еще через 6 лет Ривз и Грант основали издательство X Artists’ Books. Знакомые пары говорят, что именно общее дело их и сблизило.

У Киану Ривза раньше были серьезные отношения, но он никогда не был женат. В 1998 году на вечеринке он познакомился с начинающей актрисой Дженнифер Сайм. Через год стало известно, что пара ждет ребенка. В январе 2000 года их дочь родилась мертвой из-за тромба в пуповине. В апреле 2001 года Дженнифер Сайм погибла в ДТП. С тех пор о романах Ривза ничего не было известно.