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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Фото: Instagram Алекса Родригеса

В СМИ обсуждают грядущую свадьбу певицы и ее избранника.

Кажется, Дженнифер Лопес и ее избранник Алекс Родригес стали еще на один шаг ближе к свадьбе.

В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные. По информации портала ET, вечеринка состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на субботу, 28 сентября. В Instagram бейсболиста появился нежный кадр с возлюбленной: «Так здорово праздновали с семьей и близкими друзьями прошлой ночью». Для мероприятия Дженнифер выбрала белый наряд с ассиметричным верхом, украшенным пышной оборкой, а Алекс остановил свой выбор на черном костюме с белоснежной рубашкой.

Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с марта 2017 года. Спустя два года спортсмен сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. У пары четверо детей – две дочери Алекса от Синтии Скертис и двойняшки Дженнифер от Марка Энтони.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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