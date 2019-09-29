Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки

Кажется, Дженнифер Лопес и ее избранник Алекс Родригес стали еще на один шаг ближе к свадьбе.
В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные. По информации портала ET, вечеринка состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на субботу, 28 сентября. В Instagram бейсболиста появился нежный кадр с возлюбленной: «Так здорово праздновали с семьей и близкими друзьями прошлой ночью». Для мероприятия Дженнифер выбрала белый наряд с ассиметричным верхом, украшенным пышной оборкой, а Алекс остановил свой выбор на черном костюме с белоснежной рубашкой.
Напомним, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес встречаются с марта 2017 года. Спустя два года спортсмен сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца. У пары четверо детей – две дочери Алекса от Синтии Скертис и двойняшки Дженнифер от Марка Энтони.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!