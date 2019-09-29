Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили вечеринку в честь помолвки

В Сети обсуждают вечеринку в честь помолвки, которую пара организовала в эти выходные. По информации портала ET, вечеринка состоялась в Лос-Анджелесе в ночь на субботу, 28 сентября. В Instagram бейсболиста появился нежный кадр с возлюбленной: «Так здорово праздновали с семьей и близкими друзьями прошлой ночью». Для мероприятия Дженнифер выбрала белый наряд с ассиметричным верхом, украшенным пышной оборкой, а Алекс остановил свой выбор на черном костюме с белоснежной рубашкой.