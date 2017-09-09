Некоторые звезды выбирают отношения, в которых нет места быту и совместному проживанию. Смотрим, что из этой затеи обычно выходит.

Кети Топурия и Лев Гейхман На прошлой неделе популярная певица Кети Топурия сообщила о расставании с мужем, бизнесменом Львом Гейхманом. Свадьбе, которая состоялась 7 сентября 2013 года, предшествовали 4 года красивого романа. Эти двое были даже внешне похожи друг на друга, но их семейная жизнь не сложилась. Было ли расстояние одной из причин, остается загадкой. Сейчас пара воспитывает дочь Оливию, пытается сохранить дружеские отношения, но о воссоединении речи пока не идет.

Хелена Бонэм Картер и Тим Бертон Одна из самых ярких и необычных пар, Хелена Бонэм Картер и Тим Бертон, тоже предпочитали свободу от быта. Они жили сначала в разных странах, потом перебрались в отдельные дома по соседству. За 13 лет «брака» у них родились дети: сын и дочь. Расстались творческие личности по банальной причине — оба завели романы на стороне, хотя их гостевой брак не предполагал такого варианта.

Николай Басков и Софи Кальчева Отношения Николая Баскова и Софи Кальчевой тоже подпадают под определение «гостевой брак» — очаровательная брюнетка всегда отдыхала одна и съезжаться с «натуральным блондином», которому отдала около трех лет своей жизни, не стремилась. Этим летом пара объявила о расставании, так как Николай решил жениться — на подруге Виктории Лопыревой, которая ответила ему «да» в присутствии главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев Но есть и счастливые примеры гостевых браков. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, например. Пара редко выставляет свое счастье напоказ, из-за чего посторонние люди долгое время считали брак актеров формальностью. Несмотря на то, что Лиза живет в Санкт-Петербурге, а Максим — в Москве, они успешно воспитывают пятилетнего сына и время от времени публикуют совместные фотографии, а также вместе отмечают праздники. Судя по всему, обоих супругов все устраивает, а это ли не счастье?

Марина Влади и Владимир Высоцкий Еще один красивый пример — семья Марины Влади и Владимира Высоцкого. Марина жила в Париже, Владимир — в Москве. Их отношения, которые сложно было назвать просто романом, длились 12 лет и закончились печально: актер погиб. О том, как влюбленные не могли наговориться по телефону, несмотря на огромные счета, и использовали любую возможность, чтобы увидеться, снимали фильмы и писали книги.

Никита и Татьяна Михалковы Никита и Татьяна Михалковы своим примером подтверждают, что такой формат отношений «работает» и в долгосрочной перспективе: пара состоит в браке с 1973 года. Никите Сергеевичу ничто не мешает заниматься творчеством, Татьяна Евгеньевна тоже выглядит счастливой и цветущей, занимается своими проектами. Супруги отмечают праздники вместе и время от времени выходят в свет. Родители кинорежиссера — писатель Сергей Михалков и его супруга Наталья Кончаловская — также прожили в гостевом браке более 50 лет.

Анжелика Варум и Леонид Агутин Поговаривают, что Анжелика Варум и Леонид Агутин, путешествуя, всегда останавливаются в разных номерах. У них также разная жилплощадь в Москве, но о таких подробностях своей личной жизни пара открыто не говорит.

Алена Водонаева и Алексей Косинус Пока неизвестно, как будут устраивать свою семейную жизнь Алена Водонаева и Алексей Косинус, которые сыграли свадьбу на днях. Телеведущая недавно закончила ремонт в Москве, да и ее сын привык к этому городу. Ее новоиспеченный супруг давно живет в Санкт-Петербурге, многие его проекты связаны с культурной столицей. Известно лишь, что эти отношения были давней мечтой бывшей звезды «Дома-2».