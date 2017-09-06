Это официально: Кети Топурия рассталась с мужем
Слухи о разводе популярной певицы Кети Топурия и Льва Гейхмана ходят уже давно. Артистку подозревали в супружеской измене, фанаты жаловались, что давно не видят совместных снимков пары. Сегодня солистка группы «А-Студио» расставила все точки над «i».
«Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хоть мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя лю», — написала она в блоге.
Кети и Лев поженились 7 сентября 2013 года. Через два дня бизнесмен и солистка группы «А-студио» закатили шикарную свадьбу в концертном зале Барвиха Luxury Village, на которой присутствовали Алсу, Валерия, Яна Рудковская, Сергей Лазарев, Валерий Меладзе и другие друзья пары.
В июне 2015 года появилась на свет их дочь Оливия. Роды проходили в элитном госпитале в США, откуда мама с малышкой привезли 800-килограммовый багаж.
Поклонники впервые увидели лицо Оливии, когда ей исполнилось 11 месяцев. Практически единогласно было решено, что малышка похожа на папу.
Фото: starface.ru, instagram.com