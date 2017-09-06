Кети Топурия официально сообщила о расставании с мужем

Слухи о разводе популярной певицы Кети Топурия и Льва Гейхмана ходят уже давно. Артистку подозревали в супружеской измене, фанаты жаловались, что давно не видят совместных снимков пары. Сегодня солистка группы «А-Студио» расставила все точки над «i».

«Левчик, спасибо тебе за счастье под названием Оливия! Я тебя очень люблю, хоть мы уже не вместе давно, но мы семья, мы друзья и это навечно. Я тебя лю», — написала она в блоге.