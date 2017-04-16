Редкие селфи и праздничный торт: Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с днем рождения
Елизавета Боярская и Максим Матвеев редко выставляют свое счастье напоказ. Долгое время СМИ были всерьез обеспокоены судьбой одной из самых красивых пар российского кинематогрофа: говорили, что их брак — формальность, а на деле каждый из супругов живет своей жизнью в своем городе.
Сегодня Лиза поздравила Максима с днем рождения: «Birthday boy! #сднемрождения #люблю», — написала она под трогательным селфи. Кусок торта со свечкой свидетельствует о том, что семья отмечает праздник вместе.
Вчера в блоге Матвеева было опубликовано еще одно редкое селфи с Боярской, из которого следует, что влюбленные находятся в Санкт-Петербурге. «"Это Питер, детка..!" Хорошего настроя всем в ленту...» — написал он.
Предыдущий совместный снимок с женой Максим выкладывал в апреле этого года, когда семья праздновала пятилетие сына в одном из московских ресторанов. А в июне пара посетила премьерный показ фильма Карена Шахназарова «Анна Каренина. История Вронского». В нем актерам достались главные роли.
ПАРТНЁРЫ! Нет ничего важней для актёра чем чуткий, отзывчивый, ответственный, подробный партнёр! На съёмках фильма "Анна Каренина" мне несказанно повезло! Мне довелось поработать с изумительными артистами, со многими в первый раз. Чудесные : Аня Синякина (Аннушка), Настя Макеева ( Бетси Тверская), Татьяна Лютаева( Мать Вронского), Саша Горбатов (Яшвин) . Я давно мечтала встретиться на площадке с Викой Исаковой ( Долли) и это был чудесный, яркий, лёгкий, чарующий опыт! Мы познакомились на картине с Ваней Колесниковым ( Стива) и очень подружились. Тот счастливый, радостный случай, когда партнёрство переходит в крепкую дружбу. Я давно была очарована талантом и харизмой Виталия Кищенко ( Каренин) и тут уж нам предстояло схлестнуться не на шутку. Удивительный, заразительный, самобытный, острый, завораживающий артист! И конечно Максим Матвеев. ( Вронский). Всегда-всегда, ещё даже до нашего знакомства, я представляла себе Вронского именно таким, каким его сыграл Максим. И внешне и внутренне! Самый надёжный, чуткий, ответственный, въедливый, точный, последовательный, откровенный, чувственный, бесстрашный партнёр, о котором можно только мечтать! И это я говорю не потому что он мой любимый муж! А потому что такое удивительное, трепетное отношение к ремеслу, такой высшей пробы профессионализм, такая самоотверженность и самоотдача сегодня не такое уж частое явление в нашей профессии! Спасибо вам, прекрасные и удивительные! С Вами было так хорошо и надёжно! #каналроссия #премьера #аннакаренина
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)
Фото: instagram.com, globallookpress.com