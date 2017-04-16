Актеру Максиму Матвееву, мужу Елизаветы Боярской, исполнилось 35 лет

Елизавета Боярская и Максим Матвеев редко выставляют свое счастье напоказ. Долгое время СМИ были всерьез обеспокоены судьбой одной из самых красивых пар российского кинематогрофа: говорили, что их брак — формальность, а на деле каждый из супругов живет своей жизнью в своем городе.

Сегодня Лиза поздравила Максима с днем рождения: «Birthday boy! #сднемрождения #люблю», — написала она под трогательным селфи. Кусок торта со свечкой свидетельствует о том, что семья отмечает праздник вместе.